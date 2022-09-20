國慶焰火今晚故宮南院園區外試放 觀眾驚呼連連

璀璨焰火點亮嘉義縣！國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣，今晚焰火在故宮南院園區外台糖地試放3分鐘，搭配南院至善湖，改編「伍佰」歌手音樂水舞展演1分鐘，在焰火襯托下更加燦爛，大批觀眾搶先看，驚呼連連，國慶日嘉義縣將以嶄新美麗面貌，呈現在全台灣、世界眼前。

內政部次長陳宗彥與縣長翁章梁，在故宮南院觀賞區舞台，觀看焰火試放，這次焰火試放結合水舞光雕，無人機群升空試飛，讓民眾提前感受國慶熱鬧氛圍。

焰火由軍備局施放，為安全，施放焰火彈1.5吋至8吋，消防局人車在施放點四周警戒，2008年故宮南院外施放地點發生火警，是台糖有蔗葉未清除，現在施放地整地無蔗葉。