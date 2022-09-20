聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶焰火今晚故宮南院園區外試放 觀眾驚呼連連
璀璨焰火點亮嘉義縣！國慶焰火睽違18年，下月重返嘉義縣，今晚焰火在故宮南院園區外台糖地試放3分鐘，搭配南院至善湖，改編「伍佰」歌手音樂水舞展演1分鐘，在焰火襯托下更加燦爛，大批觀眾搶先看，驚呼連連，國慶日嘉義縣將以嶄新美麗面貌，呈現在全台灣、世界眼前。
內政部次長陳宗彥與縣長翁章梁，在故宮南院觀賞區舞台，觀看焰火試放，這次焰火試放結合水舞光雕，無人機群升空試飛，讓民眾提前感受國慶熱鬧氛圍。
焰火由軍備局施放，為安全，施放焰火彈1.5吋至8吋，消防局人車在施放點四周警戒，2008年故宮南院外施放地點發生火警，是台糖有蔗葉未清除，現在施放地整地無蔗葉。
國慶焰火施放地點在故宮南院外朴子市仁和段846地號、故宮大道路分路段，預計施放30分鐘，施放1.5吋至8吋共計2.5萬顆焰火彈，除故宮南院觀景舞台區，縣府規畫10處最佳賞景地點：故宮南院臨水廣場、故宮大道、太子大道、永慶高中、故宮南院北側廣場、縣府前廣場、故宮南院北側廣場、蒜頭國小、六嘉國中、嘉義高鐵站及嘉己人公園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言