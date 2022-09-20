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嘉義市舉債歸零獲「減債王」 黃敏惠施政滿意度全台第3名

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，嘉義市榮登「減債王」，圖為市長黃敏惠（前排右一）。圖／嘉義市政府提供
「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，嘉義市榮登「減債王」，圖為市長黃敏惠（前排右一）。圖／嘉義市政府提供

「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，今天公布結果，嘉義市長黃敏惠的施政滿意度在22縣市名列第3名，嘉市更2018年之後就零負債，榮登「減債王」。黃敏惠說，嘉市幅員小、資源少，但環境愈艱困，嘉市就愈努力。

黃敏惠表示，嘉義市2008年開始進行公共債務控管，且在不影響地方建設進行的前提下，逐漸削減公共債務，自歷史高峰近52億元，於2014年減少至10億餘元，在2018年底公共債務正式歸零，這幾年持續保持零負債，並於2020年首度出現累計賸餘5億4000萬餘元。

黃敏惠說，因此2021年疫情肆虐時，才能在不舉債、不影響地方建設的兩大前提下，配合中央振興五倍券的執行，發放每位嘉義市民2000元的振興消費現金，執行率達98%以上，可見這一政策大受市民重視與歡迎。

黃敏惠也說，全民共同防疫、努力拚經濟下，嘉市的營利事業銷售額連續3年創下歷史新高，而且經濟成長的果實真實反映在市民的所得上，嘉市的家庭可支配所得連續3年突破百萬元，平均每人可支配所得為全國第6，高於六都中的台中、高雄、台南。

黃敏惠指出，感謝市民與市府團隊，共同成就更好的嘉市，將再接再厲，以務實的政策，齊心再創屬於嘉市的榮光。

「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，嘉義市榮登「減債王」，圖為市長黃敏惠（右）宣布用累計賸餘，發給每位市民2000元消費金。圖／嘉義市政府提供本報資料照片
「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，嘉義市榮登「減債王」，圖為市長黃敏惠（右）宣布用累計賸餘，發給每位市民2000元消費金。圖／嘉義市政府提供本報資料照片
「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，嘉義市榮登「減債王」，圖為市長黃敏惠（左一）。圖／嘉義市政府提供
「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，嘉義市榮登「減債王」，圖為市長黃敏惠（左一）。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 嘉義 債務

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