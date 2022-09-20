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嘉市YouBike最熱和最冷點在這 周轉率差22倍
嘉義市府建置YouBike月底將達140站，審計部嘉市審計室指出，最熱門租賃站「台銀嘉義分行」與最冷門的「自由友愛站」周轉率差22倍，車柱數卻差不多，另市區壅塞路段也設站少，應視需求調整；市府回應，後續檢討站點效益。議員也建議，市區常反映缺車，要讓車輛運用效率極大化。
嘉市審計室表示，2020年12月到2021年9月，中山路的台銀嘉義分行站，每個車柱每天借用5.02次，自由友愛站僅0.22次，差異達22.82倍，但車柱數分別20個、15個，應督促廠商靈活調度車輛、調整車柱數。
而嘉市區交通違規熱點集中嘉義火車站、文化路圓環的周邊300公尺，及吳鳳北路（民樂街至民族路）、民族路（中山路至吳鳳北路；南門圓環至民國路）、仁愛路（中正路至民族路；南門圓環至民國路）等，這些路段設的租賃站也少，須檢討設置，或遷移既有使用次數偏低站的車柱。
審計室也發現，2021年前3季廠商租賃收入僅160萬多元，市府補貼免費騎乘585萬多元， 廠商廣告收入每月最多4萬，與原預估每月收入225萬差距大，還無法損益兩平，委外營運管理績效待加強。
交通處解釋，YouBike啟用至今超過188萬人次騎乘，調查滿意度是各縣市YouBike最高，最新數據每天每車周轉率平均有4轉，僅次台北市，雖然使用率市區高、郊區低，也須照顧外圍民眾，里里有站是目標，會加強宣導，鼓勵多加使用。
交通處表示，之後擴充建置時，一併檢討、調整租賃站及車柱數。
「鬧區缺車率滿高的！」議員鄭光宏說，不少民眾反映要借車都不夠，例如經國新城，很多人習慣騎到火車站去，或者有高中職生從住宅區騎到學區；微笑單車公司逐漸累積使用數據，可透過長時間的資料，考慮把使用率低的站減柱，補充到熱區或過往曾評估不適合設的點，讓單車運用極大化。
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