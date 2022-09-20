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精品級絲瓜上市 搶好康9/24來斗六絲瓜節就對了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
斗六絲瓜質優，堪稱「LV頂級絲瓜」，是入菜最佳首選。記者陳苡葳／翻攝
斗六絲瓜質優，堪稱「LV頂級絲瓜」，是入菜最佳首選。記者陳苡葳／翻攝

雲林斗六是絲瓜主要產地，市公所9月24日將在膨鼠森林公園舉辦絲瓜節，除展售當季盛產的絲瓜，兒童界知名明星MOMO姐姐、人氣團體原子少年海王星．木星組合將登台演唱，參加闖關遊戲和打卡活動，完成任務還送精美禮物。

市長林聖爵說，斗六絲瓜種植面積67.58公頃，產地集中在三光里，品種以翠玉絲瓜為主，是「斗六三寶」之一，烹煮後色澤保持翠綠，口感脆甜爽口，品質穩定且居台灣之冠，堪稱「LV頂級絲瓜」。

林聖爵今與斗六知名總鋪師「阿墉師」端上絲瓜料理秀，廣邀消費者參與本周六的展售活動，撿便宜且一起同歡。林聖爵說，當日還有推出捐發票做公益限定活動，凡捐3張7至9月未具買受人的紙本或雲端發票，即可獲小禮物1份，所募發票將全數捐贈創世基金會，相關活動細節可至斗六市公所粉絲專頁查詢。

雲林斗六市長林聖爵（右三）今大秀廚藝料理絲瓜。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六市長林聖爵（右三）今大秀廚藝料理絲瓜。記者陳苡葳／翻攝

斗六

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