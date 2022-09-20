精品級絲瓜上市 搶好康9/24來斗六絲瓜節就對了

雲林斗六是絲瓜主要產地，市公所9月24日將在膨鼠森林公園舉辦絲瓜節，除展售當季盛產的絲瓜，兒童界知名明星MOMO姐姐、人氣團體原子少年海王星．木星組合將登台演唱，參加闖關遊戲和打卡活動，完成任務還送精美禮物。

市長林聖爵說，斗六絲瓜種植面積67.58公頃，產地集中在三光里，品種以翠玉絲瓜為主，是「斗六三寶」之一，烹煮後色澤保持翠綠，口感脆甜爽口，品質穩定且居台灣之冠，堪稱「LV頂級絲瓜」。