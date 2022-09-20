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斥資5億元台南新化果菜市場沒公車 市府回應了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
號稱全台最美的台南新化果菜市場耗資分5億元試營運中，不過沒公車，部分民眾叫苦，台南市政府表示，會盡速開闢改善。 記者謝進盛／攝影
號稱全台最美的台南新化果菜市場耗資分5億元試營運中，不過沒公車，部分民眾叫苦，台南市政府表示，會盡速開闢改善。 記者謝進盛／攝影

斥資逾5億元的台南新化果菜市場上周風光遷入，目前試營運中，不過有民眾表示，沒有公車經過相當不便，台南市長黃偉哲表示，已責成交通局與農業局評估，會在最短時間上路。

台南新化果菜市場上周五起試營運，結合梯田景緻波浪形屋頂的建築特色，被譽為「全台最好的果菜市場」，網路上討論度相當高，短短4天湧入約2.3萬人，被看好是新興觀光景點。尤其周邊有山上水道博物館、左鎮化石館及虎頭埤風景區等景點，不少人更慕名而來，人氣強強滾。

不過70多歲家住善化區的陳姓婦人表示，現場沒公車相當不便，尤其他與另一半視力都不是很好，若有公車停靠較方便。她指出，新化果菜市場設備新穎寬敞，動線安排相當流暢，但大眾運輸未到位，真的很可惜。

台南農產運銷公司總經理李芳林說，目前仍在試營運中，仍就市場相關營運等評估、調整，公車問題也在思考中，會逐一來解決。大台南公共運輸處長吳俁之也說，已請客運業者評估中。

台南市長黃偉哲昨也表示，相關細節已責成交通局與農業局討論，會在最短時間改善。

民眾建議，利用綠幹線部分班次繞經果菜市場或從新化轉運站綠支線連結虎頭埤，都是可行方案。

台南市長 公車 虎頭埤

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