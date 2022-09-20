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嘉市民快來領！「滿千送百」兌換流暢 每天限額仍有剩

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，兌換相當流暢。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，兌換相當流暢。記者林伯驊／攝影

嘉義市今年購物節有2500萬預算，讓市民「滿千送百」，持滿1000元發票能兌換100元現金，每人最多代領5人份。不過活動起跑第4天，市府1樓兌領人潮，不如去年每天800個名額1小時內發完號碼牌；市府表示，此次3天發出208萬元，預計1個月內兌畢，呼籲別錯過好康。

市府建設處推測，去年購物節時搭上中央的五倍券，今年百貨的周年慶也尚未開始，可能少了互相拉抬因素，擴散率不及去年。

建設處也指出，滿千送百每天限量線上預約300號、現場可領500號，去年兌換期間，每天800名額都1小時內領光，不過今年踴躍程度稍減，近日都還有餘額，到場領號幾乎不必排隊，而等候區的椅子也無人坐，兌換相當順暢。

去年滿千送百的預算1800萬元，今年提高到2500萬元，據統計，15日開始兌換，截至19日，3天共發放208萬2400元，今起剩餘金額2291萬7600 元，昨天單日收取發票金額726萬1866元、累計發票金額2261萬6830元。

劉姓市民說，前年曾有兌換滿千送百，人潮擠爆，抽號碼牌後要等到下午才換得到，導致之後有些卻步。

建設處表示，今年優化兌換系統、工作人員加強熟練度，可達到每1個號碼兌換5份，僅需花8分鐘，比去年10分鐘還更提升，且近期沒有爆滿，可提早來換，免得之後向隅；滿千送百去年1800萬預算，3周發完，今年預算升至2500萬，預估1個月會領完。

嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，兌換相當流暢。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，兌換相當流暢。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動，預算2500萬，市民持1000元發票可換100元現金，每人最多代領5份。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動，預算2500萬，市民持1000元發票可換100元現金，每人最多代領5份。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，兌換相當流暢。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，兌換相當流暢。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，兌換相當流暢。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，兌換相當流暢。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，額外準備的等待區都沒人。記者林伯驊／攝影
嘉義市今年購物節「滿千送百」活動進入第4天，市府1樓兌領人潮暫不如去年，額外準備的等待區都沒人。記者林伯驊／攝影

發票 周年慶

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