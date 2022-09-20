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雲林肉品市場董事長鍾任明辭職 展現參選西螺鎮長決心
無黨籍西螺鎮長參選人鍾任明今辭去雲林縣肉品市場董事長一職，以示參選決心。現任民進黨籍西螺鎮長鄭玲惠連任兩屆已滿，有意交棒給同黨籍縣議員廖秋萍，廖秋萍已擔任縣議員13年，鍾任明則曾任2屆鎮民代表、1屆代表會主席，2018年接任肉品市場董事長，從基層一路做起，雙方實力相當，實力都不容小覷。
鍾任明在2018年以國民黨身分參選西螺鎮長獲7382票，對上有現任優勢、要拼連任的鄭玲惠只差距252票，今年再度披掛上陣，盼獲得選民支持，將以西螺大橋為中心，為西螺觀光打開門面，將東西側溪岸、高灘地打造為親水園區、生態園區，並創造中部地區首屈一指的共榮公園。
鍾任明說，西螺鎮民已再給民進黨一次機會執政了，但可惜還是沒做好，西螺在鄭玲惠執政時期無發展，老人、小孩等社會福利，其他鄉鎮都提升了，西螺卻還在原地踏步，這些都是可以拿出來比較的，他自基層做起，更了解基層、民間狀況，相信一定能為西螺帶來新氣象。
擔任雲林縣議員13年的民進黨籍廖秋萍則說，她勤走基層、爭取地方建設，首次由議員轉戰鎮長，將按照自己的步調，一步一腳印走訪27里、366鄰，盼成為最接地氣的「全民鎮長」，發展西螺農特產、發揚媽祖文化、提升地方建設、發展地方觀光。
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