快訊

是你嗎？5-6月發票千萬獎還有五張未領 最低花15元買巧克力捲

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林肉品市場董事長鍾任明辭職 展現參選西螺鎮長決心

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林肉品市場董事長鍾任明（中）今辭去董事長一職，以示參選西螺鎮長決心。圖／鍾任明提供
雲林肉品市場董事長鍾任明（中）今辭去董事長一職，以示參選西螺鎮長決心。圖／鍾任明提供

無黨籍西螺鎮長參選人鍾任明今辭去雲林縣肉品市場董事長一職，以示參選決心。現任民進黨籍西螺鎮長鄭玲惠連任兩屆已滿，有意交棒給同黨籍縣議員廖秋萍，廖秋萍已擔任縣議員13年，鍾任明則曾任2屆鎮民代表、1屆代表會主席，2018年接任肉品市場董事長，從基層一路做起，雙方實力相當，實力都不容小覷。

鍾任明在2018年以國民黨身分參選西螺鎮長獲7382票，對上有現任優勢、要拼連任的鄭玲惠只差距252票，今年再度披掛上陣，盼獲得選民支持，將以西螺大橋為中心，為西螺觀光打開門面，將東西側溪岸、高灘地打造為親水園區、生態園區，並創造中部地區首屈一指的共榮公園。

鍾任明說，西螺鎮民已再給民進黨一次機會執政了，但可惜還是沒做好，西螺在鄭玲惠執政時期無發展，老人、小孩等社會福利，其他鄉鎮都提升了，西螺卻還在原地踏步，這些都是可以拿出來比較的，他自基層做起，更了解基層、民間狀況，相信一定能為西螺帶來新氣象。

擔任雲林縣議員13年的民進黨籍廖秋萍則說，她勤走基層、爭取地方建設，首次由議員轉戰鎮長，將按照自己的步調，一步一腳印走訪27里、366鄰，盼成為最接地氣的「全民鎮長」，發展西螺農特產、發揚媽祖文化、提升地方建設、發展地方觀光。

民進黨籍西螺鎮長參選人廖秋萍已擔任13年縣議員，首次轉戰西螺鎮長選舉。圖／翻攝自廖秋萍臉書
民進黨籍西螺鎮長參選人廖秋萍已擔任13年縣議員，首次轉戰西螺鎮長選舉。圖／翻攝自廖秋萍臉書

議員 民進黨

延伸閱讀

雲林鬧牙醫師荒 多鄉鎮「1醫師看診上千人」

雲林打造友善釣魚平台 提供釣友安全垂釣空間

雲林國際農機展閉幕 創下50萬人次6億元交易佳績

雲林國際農機展燒毀25車今火調 不排除排氣管引燃乾草

相關新聞

南市平實營區1坪開價65萬 議員：年輕人怎敢結婚生子？

台南市議員王家貞今天在市政總質詢關切，近4年來，30年大樓漲幅62%，年輕人如何移居、怎敢結婚生子？要求成立青年暨幼兒局...

雲林鬧牙醫師荒 多鄉鎮「1醫師看診上千人」

雲林縣人口老化嚴重，長者牙齒健康狀況不佳，縣議員黃美瑤、黃文祥今在總質詢時指出，縣內牙醫師人數失衡，以人口比換算，包括林...

嘉義市舉債歸零獲「減債王」 黃敏惠施政滿意度全台第3名

「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，今天公布結果，嘉義市長黃敏惠的施政滿意度在22縣市名列第3名，...

嘉市YouBike最熱和最冷點在這 周轉率差22倍

嘉義市府建置YouBike月底將達140站，審計部嘉市審計室指出，最熱門租賃站「台銀嘉義分行」與最冷門的「自由友愛站」周...

斥資5億元台南新化果菜市場沒公車 市府回應了

斥資逾5億元的台南新化果菜市場上周風光遷入，目前試營運中，不過有民眾表示，沒有公車經過相當不便，台南市長黃偉哲表示，已責...

雲林肉品市場董事長鍾任明辭職 展現參選西螺鎮長決心

無黨籍西螺鎮長參選人鍾任明今辭去雲林縣肉品市場董事長一職，以示參選決心。現任民進黨籍西螺鎮長鄭玲惠連任兩屆已滿，有意交棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。