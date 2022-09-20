南市平實營區1坪開價65萬 議員：年輕人怎敢結婚生子？

台南市議員王家貞今天在市政總質詢關切，近4年來，30年大樓漲幅62%，年輕人如何移居、怎敢結婚生子？要求成立青年暨幼兒局，解少子化國安危機。

市長黃偉哲表示，南市推動社會宅、租金補貼、實施囤房稅，提升居住正義。財稅局指出，南科、沙崙雙引擎及完善公共設施帶動產業蓬勃發展，就業人口增加3萬多人，在不動產高達82.52%自住剛性需求及前幾年低利率政策、營建成本高漲下，造成房價顯著波動。

但不動產價格上漲因素錯綜複雜，俄烏戰爭及通貨膨脹等因素導致營建成本大幅上揚35%，是主因之一。為免短期因素衝擊民生，明年度南市房屋標準單價未調整，但對受惠市政建設的重大建設、繁榮地區等路段調高稅賦，以達漲價歸公。

王家貞質詢時，先請大家為遭受大地震的花東祈福，她指出，總統蔡英文上任以來很認真地打卡當網紅，面對人民遭受天災人禍，在823水災時搭雲豹戰車勘災，在花東918大地震救災會讀完稿就閃人，人民相信冷血的蔡英文心裡有台灣人嗎？I Care！ Do You Care？

她說，市長黃偉哲市長上任以來，房價一直飆漲，東區近30年的大樓3年前1坪14.5萬，現在23.5萬，近3年漲幅62%，平實營區房價則是開出對台南人來說一坪65萬的天價，可是年輕人薪資2018年到2020年只漲2.5%，年輕人如何移居、怎敢結婚生子？

根據統計，台南出生人數從2019年1萬1841人逐年下降到去年9634人，至今年8月只有5862人，市府應徹底思考如何為青年和幼兒謀出路，為讓年輕人工作有前景，成家住有屋，應強化0到6歲國家養政策，成立青年暨幼兒局，普社公托公幼，提高生育托育補助，以減輕年輕父母生活壓力。