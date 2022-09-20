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雲林鬧牙醫師荒 多鄉鎮「1醫師看診上千人」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

雲林縣人口老化嚴重，長者牙齒健康狀況不佳，縣議員黃美瑤、黃文祥今在總質詢時指出，縣內牙醫師人數失衡，以人口比換算，包括林內等3鄉鎮，1名牙醫師平均看診2000人以上，台西、元長及水林等5鄉鎮更達萬人，口湖及二崙2鄉甚至沒有牙醫師，縣長張麗善表示，衛生局會持續整合資源，提升看診量能。

黄文祥表示，縣內年長人口占比18％，且多半牙口不好，但20鄉鎮市的牙醫師人數失衡，據統計，各鄉鎮目前配比只有斗六市最多，58名牙醫師服務10萬多名市民，平均1人約服務1855人，但林內、土庫、麥寮等鄉鎮，1名牙醫師得看診2000人以上，古坑、台西、元長、水林、四湖等5鄉鎮得看診萬人以上，口湖、二崙2鄉牙醫師掛零。

黃美瑤指出，民眾看牙醫，掛號後還等待至少2至3個月，需求大，但診所、牙醫師明顯不足，既有的牙科資源根本無法負荷，希望縣府衛生局對此規畫整體資源，讓牙醫師有固定時間下鄉看診，為患者服務。

衛生局長曾春美說，雲林牙醫人力確實缺乏，零牙醫師的口湖鄉，在多位縣議員關心下，衛生所組織編修已增加牙醫員額編制，經中央核定通過，積極招募人才中。

曾春美表示，多數醫師對到偏遠地區服務意願不高，衛生局仍持續配合健保署鼓勵醫師進行偏鄉巡迴醫療，二崙衛生所已與牙醫師公會協調過，健保給付是影響意願的主因，縣府也多次向中央行文建議提高偏遠地區執行業務加給，盼從制度面調整，希望中央列入公費醫師分配鄉鎮。

張麗善說，無牙醫師的鄉鎮以預約方式，透過衛生所診療床、遠端視訊彌補，縣府也請合作的牙醫師到府進行口腔清潔等看診服務，會再盤整各鄉鎮需求，善加運用衛生所，提供牙齒看診服務。

雲林縣議員黃美瑤、黃文祥今在議會總質詢縣內牙醫師人數失衡問題。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員黃美瑤、黃文祥今在議會總質詢縣內牙醫師人數失衡問題。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員質詢牙醫師人數失衡問題，縣長張麗善答詢將盤整各鄉鎮需求，善加運用衛生所並從制度面多管齊下，盼解決窘境。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員質詢牙醫師人數失衡問題，縣長張麗善答詢將盤整各鄉鎮需求，善加運用衛生所並從制度面多管齊下，盼解決窘境。記者陳苡葳／翻攝

牙醫 醫師 衛生所

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