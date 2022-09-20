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拚經濟！台南佳里購物節周六登場 最大獎機車帶回家

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲等人出席購物節記者會。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲等人出席購物節記者會。記者謝進盛／攝影

疫後拚經濟！2022佳里購物節24、25日在公所前登場，佳里區公所與佳里商圈下午辦理記者會說明，即日起至25日至合作商家消費滿100元，有機會將最大獎125西西機車牽回家。

台南市長黃偉哲下午出席記者會，活動以米龜祈福助弱勢揭幕，黃表示，歡迎全國的好朋友把握來台南旅遊消費登錄發票，就有機會將各項大獎抱回家。

佳里區公所說，今年購物節特色主要是結合在地青農市集，搭配多攤優質好物，包含觀光工廠、台南金鑽百家好店、百家好店、伴手禮協會等優質商品，以復甦商圈店家經濟另有手作特色DIY活動，並為在地素材創造出新生命!還有精選節目演出，並有不定時優惠組合好康大放送。

佳里公所與佳里商圈特募集祈福米龜，會後並將500包白米捐助弱勢團體，讓社區民眾感受社會溫暖，主辦單位24日晚上邀玫瑰墓樂團演出。

佳里商圈陳駿逸理事長表示，配合台南購物節推出「商圈好康送 振興快樂 GO」活動，即日起至9月25日，凡至貼有活動貼紙店家單次消費100元以上，即有機會獲得由鋐昌車業行贊助YAMAHA125西西機車、刮中ASUS 15吋筆電，並享有店家提供優惠方案。

另外還有集章活動，活動期間凡至佳里商圈會員店家消費，當次消費蓋一格，集滿不同店家印章5枚，每人即可兌換日寶虱目魚罐頭一罐，限量1000罐換完為止(9月24日下午2點至佳里購物節區公所前發放)。

佳里區朱雅宏區長提醒，即日起至12月31日來佳里購物，憑消費100元發票，可至台南購物節官網登錄獲得一組抽獎序號，有機會獲得市值超過300萬獎品，獎項有豪華汽車、機車、機票、帆船遊程、手機、小家電及神秘好禮等大獎(陸續增加中)，將隨時公告於台南購物節網站。

集滿不同店家印章5枚，每人即可兌換日寶虱目魚罐頭一罐，限量1000罐。記者謝進盛／攝影
集滿不同店家印章5枚，每人即可兌換日寶虱目魚罐頭一罐，限量1000罐。記者謝進盛／攝影
台南佳里購物節周六日登場，最大獎是機車。記者謝進盛／攝影
台南佳里購物節周六日登場，最大獎是機車。記者謝進盛／攝影
會場展出的佳里農會胡麻油等農特產品。記者謝進盛／攝影
會場展出的佳里農會胡麻油等農特產品。記者謝進盛／攝影
參與商家的自家商品。記者謝進盛／攝影
參與商家的自家商品。記者謝進盛／攝影
參與商家的自家商品。記者謝進盛／攝影
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會場展出的佳里農會胡麻油等農特產品。記者謝進盛／攝影
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台南市長

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