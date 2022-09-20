台南輕鬆敬老活動 市議員陪伴長者過重陽

為打造台南為高齡友善城市，立委陳亭妃結合議員、學校、企業，26日起至30日舉辦敬老周活動，今天啟動，議員們打扮廚師等不同造型擔任各課程代言人，要為銀髮族增添活力。

陳亭妃說，活動在台南科大舉行，內容包含培養親子關係與自我興趣的「漫漫畫」工作坊、「製作屬於自己個性的潮T」與「學習服裝搭配」、「巧手妝點」等活動，有透過「咱的灶咖」與「運動伸展」課程讓大家吃得營養、活得健康，藉此拉近社區鄰里關係。

議員都是各個課程的代言人，台南科大美容系師生將與會議員打扮成畫家、美容造型師、服裝設計師、視覺設計師、廚師、運動健身教練等造型，增添歡樂氣氛。

台南應用科技大學校長楊正宏表示，此次期盼能與家齊高中一同發揮實質社會影響力，將優秀的子弟留在府城讀書、就業，讓台南成為真正的宜居城市，建構展齡活化、世代共融的交流場，讓台南市成為健康樂 活高齡友善城市。

陳亭妃說，日前爆紅的「萬秀洗衣店」阿公阿嬤穿搭，就是很好的敬老概念，由此可見，長者的生活也能多采多姿、充滿期待，期許更多年長者能受到啟發，知道年齡絕對不是障礙，心態上的活躍才是歡樂銀髮的關鍵。

議長郭信良在敬老周活動中擔任「咱的灶咖」課程代言人，今天身著廚師服裝、舞刀弄灶，期盼能將回憶中的古早味料理重現，將那些無法忘懷的人生美味復刻在長輩心中。有興趣的長輩請向台南應用科技大學推廣中心報名，每人限報名1項，請洽06-5100721蔡小姐。

敬老周活動由議長郭信良及議員陳秋萍、陳怡珍、蔡旺詮、周麗津、李啟維啟、蔡秋蘭、陳碧玉、林志聰、吳通龍，市議員參選人余柷青等人共同協辦，台南應用科技大學、家齊高中協力承辦，並由雲寧科技董事長許立經贊助。