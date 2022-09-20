雲林青年莊秉豪推動產業數位轉型 打造雲遊斗南品牌

雲林縣37歲青年莊秉豪返回故鄉創業，參加經濟部中小企業處舉辦的創業歸故里競賽、數位群聚推動等計畫，以自身能力將資源帶回家鄉，不只在今年打造古坑桌球村正式啟用，更建置「雲遊斗南」官網及LINE官方帳號，協助店家數位轉型，並整合觀光資訊，讓產業群聚發揮更大力量。

莊秉豪說，斗南鎮有許多具地方特色的亮點產業，這次邀請「偶的家」布袋戲偶文創園區為首，帶領9家各具特色業者，共同打造雲遊斗南官網品牌，提供好吃、好喝、好玩、好買、好拍及好住的觀光旅遊資訊，透過數位行銷帶動斗南在地觀光發展及商圈繁榮。

莊秉豪也說，首次邀請10家業者經精挑細選，有偶的家戲偶文創園區、御品王朝旅店、倚興花藝設計、饗家HOME手工水餃、尚豆咖啡、斗南徐記肉圓、連興車木、新芳園醬油、阿國師燉硐蒸品薑母鴨、將軍工藝社，囊括美食、住宿、工藝等領域，未來會邀請更多店家加入。

莊秉豪表示，雲遊斗南不只提供觀光旅遊資訊，更重要的是，教導店家使用電子支付工具，如LINE PAY、街口支付，也協助店家上架網拍平台，促使在地店家數位轉型，在線上結合店家力量，形成地方觀光產業聚落，更多詳情可見雲遊斗南官網https://www.mashup.com.tw/miy/。