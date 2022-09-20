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阿里山鄒天使文化隊 將於全民運動會開幕演唱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣世界展望會與嘉義縣阿里山鄉達邦國小合作的鄒天使文化隊，受邀下個月在全民運動會開幕典禮演出，小朋友認真練唱，期待下個月站上舞台演唱。圖／世展會中區辦事處提供　
台灣世界展望會與嘉義縣阿里山鄉達邦國小合作的鄒天使文化隊，受邀下個月在全民運動會開幕典禮演出，小朋友認真練唱，期待下個月站上舞台演唱。圖／世展會中區辦事處提供　

台灣世界展望會與偏鄉學校合作兒童文化隊，2009年成立台灣兒童合唱團，與嘉義縣阿里山鄉達邦國小合作的鄒天使文化隊，受邀下個月在嘉義縣承辦的全民運動會開幕典禮演出，將展現鄒族古調、領唱國歌曲目，文化隊小朋友認真練唱，期待下個月站上舞台演唱。　

原住民兒童在音樂、藝術、運動擁有天賦，許多兒童因家庭經濟匱乏、照顧功能不足，錯失發展機會。世展會與偏鄉學校合作兒童文化隊，除錦屏、鄒天使、禮納里、太平4個團隊，另有14個與學校合作培力的文化隊。

鄒天使文化隊由小三到小六40名學生組成，超過半數兒童是展望會關懷服務對象，每周3天練唱，學習演唱、和聲技巧，傳唱鄒族古調，傳承鄒族文化，提升對自我文化認同感及成就感，受邀全民運開幕演出，帶給孩子肯定鼓勵。

11歲小安（化名）小三加入鄒天使文化隊，為不缺席練習，完成每天功課，認真背熟每首歌歌詞，「鄒語歌詞不好背，老師會要求記熟歌詞，還要有正確的咬音！」雖過程不容易，當「小安」上台演唱，獲熱烈掌聲，讓她很開心，「小安」與爺爺、爸媽和2名弟弟同住，放學照顧弟弟，陪伴年邁生病爺爺和工作受傷爸爸，家中經濟主要靠媽媽採愛玉、割筍等零工收入維生。

世展會中區辦事處長胡婉雯說，鄒天使文化隊將在全民運開幕演唱《國歌》、《一封信》 (鄒語)、《飲酒歌》 (鄒語)等數十首歌曲，展現自信歌聲。邀請各界捐款支持台灣兒童合唱團兒童文化隊，愛心專線（05）2310379分機102。

台灣世界展望會與嘉義縣阿里山鄉達邦國小合作的鄒天使文化隊，受邀下個月在全民運動會開幕典禮演出，小朋友認真練唱，期待下個月站上舞台演唱。圖／世展會中區辦事處提供　
台灣世界展望會與嘉義縣阿里山鄉達邦國小合作的鄒天使文化隊，受邀下個月在全民運動會開幕典禮演出，小朋友認真練唱，期待下個月站上舞台演唱。圖／世展會中區辦事處提供　

偏鄉學校 鄒族 國歌

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