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大地震老小都重要 台南歸仁公所到幼兒園、關懷據點教避難

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
連日來發生大地震，台南市歸仁區公所人員到私立中美幼兒園，向200名師生提醒地震時需做好「趴下、掩護、穩住」抗震動作。記者黃宣翰／翻攝
連日來發生大地震，台南市歸仁區公所人員到私立中美幼兒園，向200名師生提醒地震時需做好「趴下、掩護、穩住」抗震動作。記者黃宣翰／翻攝

近來花東地區強震不斷，台南市歸仁區公所人員昨天到私立中美幼兒園，向200名的師生提醒地震當下需做好「趴下、掩護、穩住」抗震動作與防災避難包準備；今天到七甲里關懷據點，和30多名的社區長者一同演練抗震保命三步驟。

9月17日夜間東部發生規模6.4強震，造成歸仁部分地區停水，9月18日下午東部規模6.8強震更造成七甲里民宅水塔搖落與武東里外籍移工電梯受困等情形，所幸即時通報由自來水公司檢視與搶修已恢復供水，七甲里鄰災害查報系統通報無人員因掉落水塔波及，並由消防局歸仁分隊派員前往大樓將電梯受困民眾救出。

強震後，歸仁區公所立即派員前往納骨堂逐樓查看，歸仁區納骨塔各櫃位外都有鋼梁螺絲固定，以避免因地震造成箱架掉落而骨灰罈毀損憾事發生，一切平安。

歸仁區長魏文貴說，除利用公所官網及粉絲專頁推播市府抗震防災訊息，啟動需關懷族群的宣導，昨天前往私立中美幼兒園，向超過200名的師生們提醒地震當下需做好「趴下、掩護、穩住」抗震動作與防災避難包準備；今天更至七甲里關懷據點，與受訓成為防災士的里長郭世文和30多名的社區長者一同演練抗震保命三步驟。

此外，為進一步強化防災教育，區公所配合國家防災日期間將於10月8日在南興里歸南北極殿廟埕辦理「玄天守護．歸仁平安」災害防救闖關活動，整合區內消防、警察及各單位辦理親子抗震、防火、防詐闖關，並有陸軍飛行訓練指揮部全民國防體驗教育等活動，落實災害防救整備觀念，提升民眾防災意識。

連日來發生大地震，台南市歸仁區公所人員今天到七甲里關懷據點，和社區長者一同演練抗震保命三步驟。記者黃宣翰／翻攝
連日來發生大地震，台南市歸仁區公所人員今天到七甲里關懷據點，和社區長者一同演練抗震保命三步驟。記者黃宣翰／翻攝

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