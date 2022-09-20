快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

曾文-南化聯通管工程開挖 提高南部供水穩定

中央社／ 台南20日電

曾文-南化聯通管工程去年3月開挖，全長25公里，水利署南區水資源局預測將可增加南部地區水源調度備援能力，提高供水穩定。

曾文水庫是全台最大水庫，連通烏山頭水庫，提供嘉南平原農作灌溉，南化水庫則提供台南民生及工業用水；曾文-南化聯通管工程去年3月開挖，行經台南市楠西區、玉井區及南化區等3個行政區，全長約25公里。

南水局發布新聞稿指出，曾文-南化聯通管主要埋設於台3線道路下方，市區道路採推進工法施作，道路上方設置工作井，縮小施工範圍，維持道路雙線雙向通行，其餘路段明挖覆蓋分段施作。

施工路幅較寬路段，全時段雙線雙向通行，部分四車道無慢車道路幅較窄路段，採日間臨時性施工單線雙向管制通行，夜間開放雙線雙向通行。

南水局表示，台南市交通局及道安會報已對施工路段稽查18次，且因應地方節慶、活動及連續假日，交維管制加強巡檢，解除臨時性調撥車道管制，維持雙線雙向通行，迄今未因交通維持設施設置不當造成交通事故。

南水局人員說，如今曾文-南化聯通管工程進入施工高峰期，南水局將加強巡檢，以確保早日強化供水調度備援效益。

曾文水庫 烏山頭水庫 台南

延伸閱讀

市政路延伸至工業區 第1標9月開工

八德羽球場天花板坍塌 鄭文燦證實：瑞助要負最大責任

花蓮玉里塌屋完全清除 預計中午前恢復周邊交通

鐵路地下化工程近尾聲 成高雄車站振興轉型契機

相關新聞

南市平實營區1坪開價65萬 議員：年輕人怎敢結婚生子？

台南市議員王家貞今天在市政總質詢關切，近4年來，30年大樓漲幅62%，年輕人如何移居、怎敢結婚生子？要求成立青年暨幼兒局...

雲林鬧牙醫師荒 多鄉鎮「1醫師看診上千人」

雲林縣人口老化嚴重，長者牙齒健康狀況不佳，縣議員黃美瑤、黃文祥今在總質詢時指出，縣內牙醫師人數失衡，以人口比換算，包括林...

嘉義市舉債歸零獲「減債王」 黃敏惠施政滿意度全台第3名

「天下雜誌」2022年縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查，今天公布結果，嘉義市長黃敏惠的施政滿意度在22縣市名列第3名，...

嘉市YouBike最熱和最冷點在這 周轉率差22倍

嘉義市府建置YouBike月底將達140站，審計部嘉市審計室指出，最熱門租賃站「台銀嘉義分行」與最冷門的「自由友愛站」周...

斥資5億元台南新化果菜市場沒公車 市府回應了

斥資逾5億元的台南新化果菜市場上周風光遷入，目前試營運中，不過有民眾表示，沒有公車經過相當不便，台南市長黃偉哲表示，已責...

雲林肉品市場董事長鍾任明辭職 展現參選西螺鎮長決心

無黨籍西螺鎮長參選人鍾任明今辭去雲林縣肉品市場董事長一職，以示參選決心。現任民進黨籍西螺鎮長鄭玲惠連任兩屆已滿，有意交棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。