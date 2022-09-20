曾文-南化聯通管工程開挖 提高南部供水穩定

曾文-南化聯通管工程去年3月開挖，全長25公里，水利署南區水資源局預測將可增加南部地區水源調度備援能力，提高供水穩定。

曾文水庫是全台最大水庫，連通烏山頭水庫，提供嘉南平原農作灌溉，南化水庫則提供台南民生及工業用水；曾文-南化聯通管工程去年3月開挖，行經台南市楠西區、玉井區及南化區等3個行政區，全長約25公里。

南水局發布新聞稿指出，曾文-南化聯通管主要埋設於台3線道路下方，市區道路採推進工法施作，道路上方設置工作井，縮小施工範圍，維持道路雙線雙向通行，其餘路段明挖覆蓋分段施作。

施工路幅較寬路段，全時段雙線雙向通行，部分四車道無慢車道路幅較窄路段，採日間臨時性施工單線雙向管制通行，夜間開放雙線雙向通行。

南水局表示，台南市交通局及道安會報已對施工路段稽查18次，且因應地方節慶、活動及連續假日，交維管制加強巡檢，解除臨時性調撥車道管制，維持雙線雙向通行，迄今未因交通維持設施設置不當造成交通事故。

南水局人員說，如今曾文-南化聯通管工程進入施工高峰期，南水局將加強巡檢，以確保早日強化供水調度備援效益。