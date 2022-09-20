雲林打造友善釣魚平台 提供釣友安全垂釣空間

雲林縣政府爭取千餘萬元在台西及口湖兩鄉，打造友善釣魚平台及周邊環境改善工程，今年2月開工，預定今年11月完工，將提供給釣友釣魚休閒熱點，除修繕台西1號水門調節池的平台，也改善口湖鄉臨海園綠地動線，連結公園設施及釣魚活動，提供完善又安全的垂釣空間。

這項友善釣魚平台由海洋保育署補助1千萬元，縣府自籌250萬元，選擇台西鄉和口湖鄉垂釣熱點進行改善，雲林縣長張麗善今天前往踏勘工程進度，預定今年11月完工，提供友善的海釣平台。

張麗善說，為增加釣魚、看魚、看海的場域，友善釣魚平台選擇在台西1號水門的調節池側施工，把既有的老舊損壞平台及護欄進行修繕，因釣友平常都直接坐在路邊釣魚，車輛來往很危險，這次沿著水防道路往外懸臂施設釣魚平台，並新增步道銜接舊哨所，形成臨海觀景空間。

縣府表示，口湖友善釣魚平台則選擇在金湖的臨海園，園區停車場、廁所設施原就完備，因鄰旁水門黑鯛魚群多，很多釣客喜愛在此釣魚，因此，連同公園綠地動線一併改善，不只是釣魚平台而是一個系統的延伸，將公園及釣魚活動縫合起來。

臨海園舊有的高架平台成為釣魚區，與水門之間的水濱步道作拋石護堤，加上鄰近養蚵多，可吸引黑鯛覓食或躲藏，最適合垂釣，遊客則可沿著步道賞海景、拋竿釣魚，形成一個帶狀的釣魚休閒區。