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3條路線任選擇 台南「2022西拉雅玩水酷-水庫騎跡」報名中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
「2022西拉雅玩水酷-水庫騎跡」自行車系列活動，即日起開始報名。圖 ／西拉雅風管處提供
「2022西拉雅玩水酷-水庫騎跡」自行車系列活動，即日起開始報名。圖 ／西拉雅風管處提供

西拉雅國家風景區管理處11月12、13日將在台南官田遊客中心，舉辦「2022西拉雅玩水酷-水庫騎跡」自行車系列活動，共規畫3條不同路線，即日起開始報名。

西拉雅風管處說，這次活動有針對專業車手規畫的「酷騎拉風線（77k）」、小試身手的「菱波官田線（23k）」和大小朋友最愛的「西拉雅田田圈線（10k）」，民眾可依路線特色自由選擇。

活動中部分串連山海圳國家綠道及菱波官田線，更結合仙境西拉雅意象，推出限量又限定的「山海圳綠道紀念環騎扣」和「仙境西拉雅圍脖」做為騎乘專屬好禮，還有草原市集與沿線店家折價券可當場抵用。

西拉雅風管處長徐振能表示，「酷騎拉風線（77K）」串聯轄區內的國家級山海圳綠道部分路段，是一條從台灣聖山到大海，見證前人奮鬥歷程且探索歷史與人文采風最佳路徑，路途中可品嘗東山在地單品咖啡，「菱波官田線（23K）」兼顧自然生態與人文歷史單車路線，有機會一睹水雉在水田裡翩翩飛舞絕美畫面。

西拉雅風管處說，即日起在ACCUPASS活動平台開放網路報名，更多詳細資訊可至「西拉雅國家風景區管理處」官網及臉書粉絲專頁查詢，相關資訊如下：

1.酷騎拉風線77K：https://www.accupass.com/go/mstwbike

2.菱波官田線23K：https://www.accupass.com/go/lb23k

3.西拉雅田田圈線10K：https://www.accupass.com/go/cp2d

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站：https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip/

「2022西拉雅玩水酷-水庫騎跡」自行車系列活動，即日起開始報名。圖 ／西拉雅風管處提供
「2022西拉雅玩水酷-水庫騎跡」自行車系列活動，即日起開始報名。圖 ／西拉雅風管處提供

國家風景區 車手 台南

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