李俊俋批校舍整建執行率低 嘉市府曝真相:努力不容質疑

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市世賢國小校舍補強，柱子搭配新的顏色再加上防西曬的採光罩。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢國小校舍補強，柱子搭配新的顏色再加上防西曬的採光罩。圖／嘉義市政府提供

台東縣池上鄉昨天下午2點44分發生規模6.8地震，教育部統計全台71所學校受損，民進黨嘉義市長參選人李俊俋指出，市府去年「國中小校舍整建與耐震補強項目」經費執行率僅37.13%，批不用心；市府教育處回擊，僅1案蘭潭國小的蘭亭樓，因物料漲流標7次，追加預算後將動土，努力不容質疑。

李俊俋說，去年度的決算審核報告，赫然發現嘉義市「國中小校舍整建與耐震補強項目」經費執行率，僅達37.13%，另，再查「110年度內政部各直轄市及縣市一般性補助款考核結果」，嘉市的國民中小學老舊校舍整建預算執行，僅得36分（滿分100分），低於全國平均甚遠。

李俊俋批評，「不僅僅是預算執行力差的問題，更簡直是拿學童的生命當兒戲！」，黃敏惠市府卻完全不用心；他宣示，若當選市長，立即進行全市校舍總體檢，並以最高優先原則，落實老舊校舍的整建與補強，目前呼籲市府，趁快督導相關部門進行相關工作，值此地震好發期，不要讓憾事發生。

市府教育處長林立生指出，去年嘉市國中小校舍整建及耐震補強項目經費的執行率偏低，因去年僅2案，分母少、執行率數字容易失準；其一的蘭潭國小蘭亭樓整建工程，工程款原為2697萬元，去年6月檢討調整為4663萬3000元，之後2次開標都無人投標，雖有檢討原因是營建物料價格高漲、本案屋頂鋼構之價格與製程的不確定性，再流標5次。

林立生說，今年市府與議會共同努力下追加預算至6209萬5130元後，6月7日第2次開標時辦理保留決標，於8月22日完成經費追加法定程序後公告決標，將於10月8日進行開工動土儀式，「市府與學校的努力過程不容外界質疑」。

林立生也說，2020年至2022年辦理學校的耐震補強工程，總計世賢國小等10校，其中8校完成，世賢和興安國小持續施做中，黃市長多次指示學生安全為本市教育政策最重視之一環，相關耐震補強及老舊校舍重建工程均依工程規範施做，經費不足部分，市府都積極追加以期順利決標，目的即在於確保師生擁有安全無虞的學習空間。

嘉義市蘭潭國小的蘭亭樓整建，流標7次，追加預算後決標。圖為整建的規畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭國小的蘭亭樓整建，流標7次，追加預算後決標。圖為整建的規畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭國小的蘭亭樓整建，流標7次，追加預算後決標。圖為整建的規畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭國小的蘭亭樓整建，流標7次，追加預算後決標。圖為整建的規畫。圖／嘉義市政府提供
嘉義市興嘉國小校舍補強後情況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市興嘉國小校舍補強後情況。圖／嘉義市政府提供

李俊俋 嘉義 蘭潭

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