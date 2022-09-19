雲林國際農機展閉幕 創下50萬人次6億元交易佳績

第16屆雲林國際農機資材展今天下午閉幕，連續3天展期，在疫情升溫下，仍創下近50萬參觀人次、現場交易金額也達6億元，再創佳績。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣連續16年舉辦農機展，在氣候變遷的當今，農機技術日新月異，從生產到保存、銷售都比以往進化，邁向淨零碳排並有先進的冷鏈，是今年農機展一大特色。

張麗善說，疫情衝擊下，3天仍吸引近50萬人次來參觀，交易量近6億元，為第16屆農機展圓滿畫下句點，期待明年會更好。

台灣農業機械暨資材協會理事長林宗智表示，雲林農機展是目前台灣最大型且參展單位最為完整的農業設備展售活動，國內業者均利用農機展展示最新機械設備、資材，今年現場交易非常熱絡，成果豐碩；除現場交易，展後所延續的交易額估計可達10億元以上。

台灣農業設施協會常務理事洪福良也說，今年農機展有智慧更科技農機展出，讓農友認識更先進機械、設施，利用該平台交流，滿載而歸，也為現代農業打造下一個新的里程碑。