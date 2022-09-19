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雲林古坑路口水溝蓋下雨成湧泉 公路總局承諾改善
雲林縣古坑鄉台3線261.7K路口及光興路逢雨必淹，今年情況更加劇，馬路直接變成湧泉現場，水深及小腿肚，民眾涉水前行相當艱辛，立委劉建國今與公路總局斗南工務段段長李俊儒到場會勘，發現邊坡過小以及排水箱涵有排水斷面差異問題，將擴大排水箱涵量體，並將邊溝斷面加大至120公分，承受更多排水量。
古坑鄉永昌村村長李裕驊表示，永昌村光興路的水溝，淹水問題已經七八年了，每次只要下大雨就積水，一直反映都沒有改善。古坑鄉前鄉長林慧如說，台三線及光興路、永興路淹水問題已久，今年更是嚴重，下雨時水溝蓋成湧泉，盼公所盡快取得路權，一併施作邊坡斷面，解決百姓痛苦。
李俊儒說，經現場勘查發現，應是邊坡過小以及排水箱涵有排水斷面差異問題，與劉建國討論後決定，解決邊坡與排水箱涵空間不足問題，擴大排水箱涵的量體，並責由公所加大邊溝斷面，從現在不足60公分，擴大到120公分，以利承受更多排水量。
劉建國說，台3線與光興路分屬公路總局以及古坑公所管轄，他要求公路總局要主動來與地方公所聯繫，在取得路權後，一併快速來改善排水工程，避免再度淹水。李俊儒現場承諾說，修繕經費預估在10月份會核下，經費到位後，就會立即發包處理，盡速來解決在地淹水問題，改善居民生活。
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