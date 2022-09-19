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地震震出民眾擔憂 南市府檢測164座40年以上橋梁
台東關山、池上兩起大地震震出橋梁斷裂，也震出驚嚇與擔憂，台南市長黃偉哲超前部署，已要求工務局盤點全市160座老舊橋梁，尤其是楠西等地區具高風險的地區，另持續處理老舊建築與古蹟的耐震補強，做好萬全準備。
黃偉哲指出，目前市府團隊最重要的任務，是回應民眾的擔憂，據中央規定，震度達5級才需要檢測橋梁，但南市超前部署，已要求工務局盤點老舊橋梁，尤其是楠西等具高風險的地區，另持續做好老舊建築與古蹟的耐震補強。
工務局表示，台東連2日發生6級以上地震，台南市震度雖是4級，但因餘震震度、頻率較高，將對全市164座40年以上橋梁進行特別檢測。市府秉持一貫用心的態度，持續務實辦理橋梁維護管理相關作業，提供市民通行安全與便利。
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