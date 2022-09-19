義竹鄉立圖書館借用 引發無黨綠營義竹鄉長參選人之戰

嘉義縣義竹鄉立圖書館借用問題，今天引發無黨籍義竹鄉長參選人黃政傑與民進黨拚連任鄉長的黃阿家之戰。黃政傑指，拒借卻舉辦親子活動；黃阿家說，並無不借用情事！要還原過程。

黃政傑指出，黃阿家原已允諾補救教學義竹分部小組，借用義竹鄉立圖書館，作為弱勢補救教學據點，但近期以圖書館建築結構安全疑慮為由，無法擔負學童安全責任，拒絕借用。

黃政傑不滿，為何義竹鄉公所拒借後，卻在社群媒體發文宣傳，將在圖書館舉辦親子活動，且圖書館為公共財，若建築結構有安全考量，是否立即封閉該場域，避免憾事發生。

黃阿家表示，8月29日義竹國中校友會副理事長博士翁麒耀來訪，商借相關地點作為弱勢補救教學地點，她答應把圖書館作為弱勢學童補救場地，也有說明到圖書館日後，將進行建築物耐震補強相關作業。

「並無不借用情事！」黃阿家說，對方有考量到長期且晚間無管理人員情況，所以建議另尋場地來解決，以維護學童安全，且目前義竹鄉本學期參與補救學生人數為0人。

義竹鄉公所指出，今年委託台南市結構工程技師公會，辦理圖書館建築物耐震能力詳細評估，評估結果認為建築物的完整牆壁，對整體結構耐震能力均有幫助，不可任意拆除，但需做結構補強，已積極規畫補救。

公所表示，日前爭取教育部補助經費辦理閱讀活動，讓義竹鄉的小孩也有公平的待遇，因此規畫閱讀起步走短期活動，由於近日地震頻繁，考量到小孩權利與安全，也將更換場地。