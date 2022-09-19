嘉義監理所機車練習場地爛？ 考生：如馬路實戰訓練場

有民眾反映嘉義區監理所的機車練習場地情況糟糕，可見瀝青鋪面坑洞、散落碎石及標線斑駁，在場地練習的女騎士笑稱，這根本是台灣道路的實戰訓練場；監理所長黃萬益說，將檢視場地，有危害安全會改善。

嘉義區監理所開放機車練習場供民眾免費使用，有大學生投訴表示，場地很糟；記者現場走訪，場上現況白色標線斑駁、小碎石散落、機車待轉區及鐵路出口處有明顯坑洞，雨後會積水。

練習考生對練習場情況表示，肯定是模擬道路場地，能體會監理站的用心良苦；ㄧ旁陪練的友人表示，場上路面有碎沙礫，菜鳥可能會有雷殘風險，但正式騎上路，台灣道路驚險程度不會讓人失望。