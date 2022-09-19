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影／新砲校道路新仁橋改建地方關注 黃偉哲察工程品質

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新砲校道路新仁橋改建地方關注 ，市長黃偉哲察看工程品質。記者周宗禎／攝影
新砲校道路新仁橋改建地方關注 ，市長黃偉哲察看工程品質。記者周宗禎／攝影

台南南市府闢建「關廟區砲校10公尺聯外道路延伸到北新街暨新仁橋改建工程」，因地方關注，市長黃偉哲下午特別再次前往察看完工的路面和橋梁，感謝中央補助與地方議會支持，讓工程能順利且如期如質完工，期待新仁橋改善後串聯砲校與社區網絡，達到南市府、軍方與地方交通三贏的效益。

在地新埔里長張敬仁趁黃偉哲到場陳情，要求新仁橋下方的防汛聯絡道，不能在他們里內寬10米、到了里外就縮成6米；黃偉哲表示會結合在場的市議員杜素吟、吳宇寰、鄭佳欣員桂第六河川局反映爭取。

市府代辦軍方永康「砲校遷建與開發案」，要達到永康「創意設計園區」開發與陸軍砲校教、訓合一的雙贏目標，108年開闢砲校10公尺聯外道路至國道三號路段，但國道三號以南仍為4公尺道路，且在這條道路上的新仁橋橋梁長度不足，雨季時附近居民飽受淹水之苦。為解決問題規畫再往南闢建「關廟區砲校10公尺聯外道路延伸暨新仁橋改建工程」，去年6月1日開工，今年9月完工。

黃偉哲表示，今天特別來看新仁橋改建工程，大家可以看到這個地方，原先他只有67米長，經過重新改建之後，截彎取直，橋長變成112米，河流的通水斷面因此提高，水位也會比較容易將水排洩出去，這項工程費用總共1億3900萬元，中央補助5600萬元，市府自籌8300萬元，讓工程如期如質完成，尤其目前工程費用節節升高，原物料也上漲，非常感謝工務局及施工單位，能夠很短的時間內就把它做好，讓周邊的民眾在雨季的時候的通車會比較順利，比較安全，目前水利署也正在做堤防，未來河面變寬，橋面變寬了，淹水的機率就大大降低。

工務局表示，工程包含新埔二街拓寬及新仁橋改建，橋梁採用鋼箱梁形式結構，橋長為112公尺，路廊總長約370公尺，寬度10公尺，完工後可改善既有新仁橋橋梁長度不足所造成的水患問題，並將砲校東南側的10公尺道路往南延伸至關廟區北新街，對當地交通網絡更便利，達到便捷交通網的施政目標。

新砲校道路新仁橋改建地方關注 ，市長黃偉哲察看工程品質。記者周宗禎／攝影
新砲校道路新仁橋改建地方關注 ，市長黃偉哲察看工程品質。記者周宗禎／攝影
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黃偉哲 國道 淹水

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