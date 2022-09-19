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消防員設計「角落生物遊戲」 讓孩童輕鬆了解防災觀念
台南市左鎮消防分隊為了灌輸孩童正確的消防觀念，特別設計了日本「角落生物」遊戲，邀請附近新化地區的國小學童來消防隊「尋找角落小夥伴們」，藉著遊戲了解一道又一道隱藏在家中有可能會引發生命安全的狀況，昨天活動到一半發生地震，消防人員趁機教導小朋友如何在地震時保護自己。
消防員利用虛擬人物提醒小朋友留意一氧化碳中毒的危險；又或者小灰塵會躲在延長線插座與插頭間，造成電器插頭積汙導電的危險性，希望寓教於樂的方式讓參與者留意日常生活中的小細節，可能會救了自己一命。
消防員說，昨天在宣導時突遭遇芮氏規模5.9、6.4的強震，立即教導參訪民眾趴下掩護穩住抗震保命三步驟：一手握住桌腳、一手護住頭頸，並以桌面保護頭頸及整個身體，避免受到掉落物砸傷，無人受傷，活動也在大家的笑聲中結束。
左鎮消防隊表示，日前因使用電烤盤造成3人罹難，提醒大家孩童避免單獨留在家中，以免危險，家中長者也不可忽視，必須多留意防火安全，建議裝設住宅用火災警報器，居住在避難層，如有火災狀況發生才能及時反應避難；烹調時一定要養成「人離火熄」的習慣，避免因忘記，造成爐火火災，平時多用心能避免火災發生。
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