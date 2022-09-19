嘉市首座機車駕訓班啟動 市府加碼補助300名

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義市首座機車駕訓班設在國立嘉義高工，今天舉行啟動儀式，嘉義市長黃敏惠表示，市府將加碼補助300名、每人新台幣1300元至駕訓班學習，提升學生族群騎乘機車安全。

嘉義區監理所今天在國立嘉義高工舉辦「校園機車駕訓暨交通安全月宣導活動記者會」，由黃敏惠及嘉義區監理所所長黃萬益等人主持國立嘉義高工機車駕駛訓練班啟動儀式。

黃敏惠致詞表示，嘉義市為全台人口密度第二高城市，而嘉義市每年交通事故件數約3000件，機車肇事比高達8成；交通事故總受傷人數約3900人，其中機車事故受傷人數為3100人，機車肇事率相當高。

黃敏惠認為「所有問題都是教育的問題」，她說，用路安全是社會共同的責任，感謝嘉義高工提供優質場地，讓嘉義市首座機車駕訓班順利啟用，帶動更多用路人學習正確的機車行車知識；這也是教育結合實作，透過安全駕駛意識的深植，不僅保護騎士，也保護所有用路人。

嘉義市政府表示，經積極與嘉義區監理所爭取，111年度交通部補助嘉義市民至機車駕訓班補助名額由原定250名提高為450名，交通部每人補助1300元，另外市府加碼補助300名、每人1300元。

另外，針對嘉義市中低收入戶及低收入戶民眾，除中央補助1300元外，市府將加碼全額補助，期望培養機車族群正確的交通用路安全觀念，守護嘉義市機車族群道路交通安全。

嘉義 駕訓班 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市首處機車駕訓班設嘉義高工 每期3天、有5輛教練車

嘉市17名特搜人員 搭運輸機待命花東救災

嘉市府開設災害應變中心 特搜隊已待命、校園巡檢無損害

池上強震 嘉市長參選人黃敏惠、李俊俋皆喊停選務行程

相關新聞

台南綠能園區遷萬樹 青農環團抗議

台南市政府規畫在仁德區台糖港墘農場設置綠能產業園區，須移走1萬多棵樹木，青農、環團連署反對，昨天到市議會遞交陳情書，並建...

廣角鏡／嘉市機車駕訓班成立 監理所練習場地落漆

嘉義區監理所在嘉義高工駕訓班昨天成立嘉市首個機車駕訓班，嘉義地區獲配300個名額能補助每人訓練費1300元，市府另加碼補...

雲林麥寮濠溝橋破大洞 列為危橋

近幾日地震頻繁，雲林縣議員李明哲昨質詢關切縣內危橋、危樓、舊校舍等掌握情況。縣府表示，麥寮濠溝橋破大洞，列為危橋，而目前...

李俊俋批校舍整建執行率低 嘉市府曝真相:努力不容質疑

台東縣池上鄉昨天下午2點44分發生規模6.8地震，教育部統計全台71所學校受損，民進黨嘉義市長參選人李俊俋指出，市府去年...

雲林國際農機展閉幕 創下50萬人次6億元交易佳績

第16屆雲林國際農機資材展今天下午閉幕，連續3天展期，在疫情升溫下，仍創下近50萬參觀人次、現場交易金額也達6億元，再創...

雲林古坑路口水溝蓋下雨成湧泉 公路總局承諾改善

雲林縣古坑鄉台3線261.7K路口及光興路逢雨必淹，今年情況更加劇，馬路直接變成湧泉現場，水深及小腿肚，民眾涉水前行相當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。