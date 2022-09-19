影／台南領先縣市成立文資科研中心 科學方式修復古蹟

台南市領先各縣市成立的「文化資產科學檢測研究中心」今天揭幕啟用，文化局局長葉澤山表示，可以說是台南保護文化資產的最後一塊拼圖。而中心才剛成立，就受到業界的歡迎，目前檢測的工作已經大排長龍。

該中心設在台南市定古蹟「原台南廳長官邸」入口處左側的建築內，曾經是李安的父親在擔任台南一中校長時的住所。

下午由市長黃偉哲及台南市多名傳統工藝匠師，包括彩繪大師潘岳雄、木雕大師劉進文與陳啟村等人共同揭幕。

民間古物修護師李志上表示，以台灣寺廟為例， 95%都有壁癌的問題，過去可能是靠經驗防堵滲水，但是常常花大錢又收不到功效，現在已經慢慢地結合科學檢測，了解滲水的來源，就能夠成功的挽救古物。

黃偉哲致詞時表示，古物就像人一樣，也會老化，透過科學的檢測協助修復，就可以讓古物回春，不僅延長壽命、才能讓更多人看到它的原貌。

葉澤山表示，台南在縣市合併後成立文化資產局統整文資保護，2017年設立文資建材銀行， 2018年成立考古中心，今天成立的科研中心可以說是最後一塊拼圖。

文化局表示，文資科研中心定位上並非傳統認知的檢驗機構，而是強調文化資產調查修復先期即能以科學方法進行建材材料成分及配比分析 、壁畫彩繪及裝飾損害評估、鹽害等初步調查，以使古蹟修復更有其科學根據。

未來中心將做為文化資產修復實務與學術研究的跨領域平台，與建築師、營造廠、傳統藝師、科學修復師及相關學術單位建立良好合作關係，共同合作解決文化資產修復工程、彩繪及裝飾材料等面向的各項課題。