社區送獨老白米遭約談 太保市長開記者幫替長輩討公道

日前嘉義檢警調接獲舉報偵辦，某市長參選人的支持者社區理事長、總幹事，發送5公斤白米給長輩；嘉縣太保市長黃榮利今日召開記者會，近50名長輩到社區老人食堂，齊叫屈，向民雄分局討公道；民雄分局長黃維章強調，抓賄不分藍綠，不用懷疑警方抓賄的決心，請勿試圖用政治手段混淆視聽，打擊基層警察的士氣。

太保市長黃榮利直指，民雄分局想押人取供卻是烏龍案，要求民雄分局3天內給長輩合理說明，否則將按鈴告分局長瀆職，他批蔡政府說要司法改革，執政至今6年半，有看到司法改革的證據嗎？沒事實也在檢舉，常辦烏龍案，是對人權的傷害，盼檢舉不成的案件，要公布檢舉人的姓名，尤其是新埤這件案。

77歲徐陳怨阿嬤氣憤說，我3個月沒來食堂吃飯，也沒拿米，居然被帶走，在會場不斷高喊「我不服！」警職退休的新埤里長徐錦昌表示，如此辦案在警界會被笑死，請分局長要跟長輩解釋，否則將帶長輩去民雄分局抗議。

理事長劉金枝表示，市公所民政課人員通知領取「平安米」，她分別發10包給獨居老人及弱勢，因擔心米放久會壞掉浪費，而轉贈給老人食堂的老長輩們；總幹事陳昱帆說，警方跟她說理事長和長輩都承認，妳不承認罪都是妳要擔，但已把自己知道能說的都交待了，得知老長輩被帶回訊問，讓她數次不忍心痛哭。

民雄分局指出，本案由嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦，執行當日，持嘉義地方法院核發的搜索票及嘉義地檢署檢察官核發之傳票，帶回駐地釐清案情，過程中未施以過當強制力。