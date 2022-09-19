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嘉市首處機車駕訓班設嘉義高工 每期3天、有5輛教練車

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班，有5輛教練車。記者林伯驊／攝影
嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班，有5輛教練車。記者林伯驊／攝影

推廣機車駕訓制度，嘉義區監理所在嘉義高工駕訓班內打造機車訓練場地，10月完工，將是嘉市首個機車駕訓班，今辦啟動儀式，公路總局指出，去年經訓練考取機車駕照者，違規率僅4.75%、肇事率更低至0.06%。市長黃敏惠建議，場地能否對外開放練習；嘉義區監理所表示，待研議。

嘉義區監理所表示，嘉義高工駕訓班有5台教練車，每3天1期，最大量能每期收35名學員；駕訓費用介於2800到3700元之間，中央補助1300元，經考量設班狀況，嘉義地區分配300名額，市府另加碼補助300人，且中低收及低收則全額補助訓練和考照費。

嘉義區監理所也指出，嘉縣3處機車駕訓班為水上鄉富邦駕訓班、民雄鄉金聲駕訓班、布袋鎮新十全駕訓班，都已招生中，嘉縣市274名學員已領到政府補助訓練費。

公路總局主任秘書林義勝說，2019年開始推機車駕訓班，從24班至今70班，且18到24歲機車使用率高，今年與教育部合作推把機車駕訓帶進校園，目前137所學校響應，430名學生進而取得駕照；交通部道安委員會執行秘書黃運貴說，1到6月整體交通死亡人數7成和機車有關，加上傷者更超過8成，希望把事故率降低。

中正大學財經法律系學生林怡萱分享，同學沒人參加過機車駕訓，她一度猶豫，因有接駁車決定參加，學到很多行車時要注意的問題，獲益良多。

黃敏惠認為，大多數會騎機車都沒上過駕訓班，若訓練後能讓違規降32%、肇事率減20%，盼攜手合作，且能否研議場地對外提供練習？例如有需要者下班時間可來練習。

嘉義區監理所說，依民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法規定，駕訓班訓練場地為訓練及考照用途，未來嘉義高工機車訓練場是否提供練習，會與市府、嘉工溝通。

中央今年推校園機車駕訓試辦計畫，嘉義高工原本就有汽車駕訓班，進一步將車道內圈，打造機車場地，機車族能練習實際路上與汽車交會情形。

中央推機車駕訓班，全台已有70家，嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班。記者林伯驊／攝影
中央推機車駕訓班，全台已有70家，嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班。記者林伯驊／攝影
嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班，有5輛教練車。記者林伯驊／攝影
嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班，有5輛教練車。記者林伯驊／攝影
嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班。記者林伯驊／攝影
嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班。記者林伯驊／攝影
嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班。記者林伯驊／攝影
嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，為嘉市首個機車駕訓班。記者林伯驊／攝影
中央推機車駕訓班，市長黃敏惠（左二）等人今天為嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，舉辦啟動典禮。記者林伯驊／攝影
中央推機車駕訓班，市長黃敏惠（左二）等人今天為嘉義高工汽車駕訓班內打造機車駕訓場地，舉辦啟動典禮。記者林伯驊／攝影

駕訓班 嘉義

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