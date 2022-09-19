認識偽裝毒品 嘉縣衛生局以仿真模型增強印象
近年混製新興毒品不斷推陳出新，化身為咖啡、糖果、果凍、巧克力或速食麵等各種包裝形式，為此嘉義縣衛生局前進社區反毒宣導，以仿真「毒品」模型教具，增強社區民眾認識偽裝毒品；老人家直呼，毒品怎做成像糖果餅乾，「真是害死人！」
今年5至8月嘉縣衛生局共完成91場社區反毒衛教宣導，共3455人次受益，民眾經社區衛教宣導，結合專業師資加上仿真模型教具，以互動式介紹毒品的偽裝，及使用後身、心受創的情況，加深民眾辨識力及正確防毒觀念。
嘉義縣衛生局長趙紋華表示，毒販在製作偽裝包裝的毒品時，可能拿真實存在的商品拆封、灌毒後封包，也可能自己設一個生產線，生產各種不同樣式及包裝，所以不隨便食用別人贈與，或是來路不明、奇怪通路的商品，避免誤食毒品。
趙紋華說，社區參與民眾對於課程仿真毒品驚呼連連，有長輩向她表示，課程非常有幫助，也說回家提醒孫子注意，直呼，毒品做成像糖果餅乾，真是害死人！
嘉義縣長翁章梁表示，提醒家長要多留意家中青少年是否有情緒及行為改變，如民眾有毒品防制相關問題，請撥打衛生福利部24小時免費毒防諮詢專線0800-770-885，由專業人員提供諮詢服務，協助民眾遠離毒害。
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