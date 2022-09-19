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感謝推廣歸仁美食美景 公所特製紅瓦感謝狀贈部落客

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
感謝推廣歸仁美食美景，區公所特製紅瓦感謝狀贈各地部落客。圖／魏文貴提供
感謝推廣歸仁美食美景，區公所特製紅瓦感謝狀贈各地部落客。圖／魏文貴提供

疫情衝擊基層店家生計，台南市歸仁區公所邀各縣市15名美食網紅部落客參加「行動支持歸仁美食」活動，自由探索在地美食店家及旅遊景點、過去兩個月陸續上網播放，吸引超過千萬人瀏覽。歸仁古稱「紅瓦厝」，歸仁區公所特地以紅磚瓦片製作感謝狀，分送參與的部落客。

歸仁區公所表示，這系列活動共推薦46間美食店家，例如銅板美食鮮肉包、便宜又美味的蔥肉餅等，歡迎大家親自來歸仁品嚐其中滋味。除了美食還有15處歸仁景點獲大力推薦，其中最熱門的如三井outlet及綠能科技示範場域的科技伊甸園等。

區長魏文貴表示，行動支持歸仁美食活動成果豐碩，共有台南美食地圖‧玩樂誌、強尼帶球、跟著宸宸一起吃喝玩樂唷～、台南吃貨。愛吃輝。好吃好玩好旅遊、娜塔〃 Nata's Colorful Life、城市少女阿璇、南人幫- Life in Tainan、Fresa芙芮莎♥莎旅憶食、台南好Food遊、YA ！野旅行-吃喝玩樂全都錄、小不點看世界•Paine吃玩世界旅遊趣、欣傳媒、曼達愛吃鬼、魏嗚嗚 ＆ 魏呵呵歐北造及周博的創業/行銷筆記等部落客分別在部落格、臉書粉絲專頁、IG、YOUTUBE及抖音等平台露出歸仁旅遊資訊。上傳抖音平台的歸仁美食影片不到一天近10萬人觀看、於百萬粉絲的臉書平台發布歸仁美食文章等，各平台露出至今總計約千萬人次瀏覽，成效斐然。

魏文貴表示，為感謝部落客們辛勞，公所特地製作紅瓦片感謝狀贈與每位部落客，用富含歸仁在地人文故事的紅瓦片，讓大家再次感受歸仁文化的魅力。公所也將不遺餘力持續推動美食行銷。

感謝推廣歸仁美食美景，區公所特製紅瓦感謝狀贈各地部落客。圖／魏文貴提供
感謝推廣歸仁美食美景，區公所特製紅瓦感謝狀贈各地部落客。圖／魏文貴提供

台南

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