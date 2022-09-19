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全國縣市施政滿意度台南拔頭籌 環保施政奪金獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市利用七股鹽田發電，推動陽光電城。圖／南市環保局提供
台南市利用七股鹽田發電，推動陽光電城。圖／南市環保局提供

日前台灣世界新聞協會公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，台南市市長滿意度拔得頭籌，環保面向勇奪金獎。環保局表示，南市環保表現接連獲肯定，其中「亞太暨台灣永續行動獎」榮獲宜居永續城市Outstanding City大獎，台灣環境保護聯盟去年縣市永續環境施政評量獲全國第1。

環保局表示，南市多年來推動各項環保永續工作，2021年市長黃偉哲簽署「台南市氣候緊急宣言」，提出2030年永續發展願景；今年6 月發布「2050台南淨零路徑」，要從能源轉型、低碳綠色運輸、住商能效提升、循環經濟綠色生活4大面向著手落實減碳，並創全國之先設「碳盤查登錄輔導機制」，成立淨零輔導團，輔導企業以大帶小，邁向淨零目標。

資源回收方面推出6大措施14項做法，包括超商垃圾收運新政策，有效促進其垃圾減量及資源回收、鼓勵設置循環杯自助借還站、廚餘高速發酵廠製作「尚好肥」肥料等，使資源回收率自2010年37.44%提升至2021年62.45%。

維護空氣品質方面，執行「亮麗晴空行動計畫PLUS」，針對生煤許可核定量持續削減，加速工業燃油鍋爐汰換；與工廠排放大戶協商進行設備效能提升及製程改善；汰除高汙染柴油車及老舊機車等，2020年迄今藍天日數比率突破8成，今年8月底更達到9成。

另在永續發展上，「陽光電城」綠色能源，至今年6月底，裝置容量已超過3.5GW，太陽能裝置容量全國第一；在廢水處理方面，首創「以水換水」模式，將帶動再生水技術及其相關產業發展；綠色運輸方面，實施公車捷運化、小黃公車，預計於2030年達到市區公車全面電動化。

台南 資源回收

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