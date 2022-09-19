反對台南毀樹發展綠能產業園區 青農、環團遞交連署書

台南市政府規畫在台糖仁德區港墘農場設置綠能產業園區，引起部分團體、民眾的抗議，反對毀樹發展綠能，百大青農徐仔珊連署6434份連署書今天市議會陳情。經發局表示，非毀樹而是移植樹木，讓樹木有更好的生長空間。

徐紫珊今天陳情時表示，有關市府要在港墘農場規畫設置綠能產業園區，今年環評初審第1次會議，環評委員就痛斥選址不當，砍樹蓋綠能產業園區與社會期待不符。她說，用前瞻計畫的錢在仁德垃圾山旁蓋綠能產業園區，非常不符合社會期待。

她說，環評初審第1次會議結論，要求台南市政府對於毀樹必須再做詳細德生態與環境的調查規畫，否則不排除進入第2階段環評。她說，港墘農場面積64公頃，有1萬8千棵樹，不容許在此砍樹、填土設置綠能產業園區。

她指，台糖在仁德區中洲有另塊60公頃土地，地上沒有樹木，是最適合設置綠能產業園區的地方，若設在此，不用砍樹、移植樹木、不用治水、不用徵收民地開路，也不用以86萬立方公尺的土方填土。中洲里里長及里民也歡迎來此設綠能園區，是最適合地點。

經發局表示，經盤點基地周邊10公里的工業區使用情形，已無適宜的產業用地可供使用，依循全國國土計畫土地資源發展指導，及中央綠能產業發展核心目標及相關政策，規畫設置綠能產業園區，並已審慎考量環境問題，透過防災、保育及合理土地使用策略，以符合未來發展空間布局，是最是當地點。

有關港墘農場開發移至中洲里，數年前選址時便已考慮可行性，因該地為農一用地，經評估相關農管法令不得開發，且為淹水潛勢區，距沙崙科學城研發基地也有高速公路交通屏障，研發與產業間往返不易等眾多缺點。