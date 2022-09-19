聽新聞
test
0:00 / 0:00

扎根交通安全教育 南市首創金安獎級輔導團

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天首創成立金安獎級交通安全教育輔導團，並啟動大客車視野死角體驗專案。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天首創成立金安獎級交通安全教育輔導團，並啟動大客車視野死角體驗專案。記者鄭惠仁／攝影

台南教育局響應交通部全國交通安全月，推動車輛慢看停行人停看聽，今天首創成立金安獎級交通安全教育輔導團，並啟動大客車視野死角體驗專案，展現扎根交通安全教育、守護學童交通安全的決心。

市長黃偉哲表示，為了維護交通安全，南市大力執行違規執法，但許多交通習慣可能從小養成，除了事後執法外，也期盼能從教育著手，透過有趣、輕鬆的宣導，讓良好用路習慣從小養成，發揮預防勝於治療的效果。希望各校踴躍申請至大台南交通安全教育主題館體驗，讓良好用路習慣從小養成。

教育局長鄭新輝說，每年9月為「交通安全月」，教育局以「人車路口莫爭先台交通更安全」為口號，並以「路口均應慢看停」及「遠離大車轉彎」為宣導重點。交通安全教育輔導團，設置綜合企劃、課程教學、情境輔導3組，團員延聘自近年榮獲金安獎肯定的學校校及交通、警政單位，協助各校交通安全教育推動，讓交通安全落實在日常，近年來每年都有學校榮獲金安獎，成效卓著。

另教育局也積極培育人本交通教育宣導種子講師，能認知人行環境無障礙規劃設計、養護與改善實務，並學習結合科技化的數位行動教材，讓科技元素與交通安全教育結合，將交通教育自小扎根，建立正確交通安全觀念。

教育局 台南

延伸閱讀

台南市親子嘉年華新營登場 黃偉哲邀明星與親子同樂

台南幼幼班2歲童腿部大片瘀青 家長質疑受虐教育局要查

給孩子天馬行空發想 南市美感學習地圖獲獎率百分百

年齡不是學習障礙！ 南市樂齡師資培訓首創數位學習

相關新聞

台南綠能園區遷萬樹 青農環團抗議

台南市政府規畫在仁德區台糖港墘農場設置綠能產業園區，須移走1萬多棵樹木，青農、環團連署反對，昨天到市議會遞交陳情書，並建...

廣角鏡／嘉市機車駕訓班成立 監理所練習場地落漆

嘉義區監理所在嘉義高工駕訓班昨天成立嘉市首個機車駕訓班，嘉義地區獲配300個名額能補助每人訓練費1300元，市府另加碼補...

雲林麥寮濠溝橋破大洞 列為危橋

近幾日地震頻繁，雲林縣議員李明哲昨質詢關切縣內危橋、危樓、舊校舍等掌握情況。縣府表示，麥寮濠溝橋破大洞，列為危橋，而目前...

李俊俋批校舍整建執行率低 嘉市府曝真相:努力不容質疑

台東縣池上鄉昨天下午2點44分發生規模6.8地震，教育部統計全台71所學校受損，民進黨嘉義市長參選人李俊俋指出，市府去年...

雲林國際農機展閉幕 創下50萬人次6億元交易佳績

第16屆雲林國際農機資材展今天下午閉幕，連續3天展期，在疫情升溫下，仍創下近50萬參觀人次、現場交易金額也達6億元，再創...

雲林古坑路口水溝蓋下雨成湧泉 公路總局承諾改善

雲林縣古坑鄉台3線261.7K路口及光興路逢雨必淹，今年情況更加劇，馬路直接變成湧泉現場，水深及小腿肚，民眾涉水前行相當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。