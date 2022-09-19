扎根交通安全教育 南市首創金安獎級輔導團

台南市教育局響應交通部全國交通安全月，推動車輛慢看停行人停看聽，今天首創成立金安獎級交通安全教育輔導團，並啟動大客車視野死角體驗專案，展現扎根交通安全教育、守護學童交通安全的決心。

市長黃偉哲表示，為了維護交通安全，南市大力執行違規執法，但許多交通習慣可能從小養成，除了事後執法外，也期盼能從教育著手，透過有趣、輕鬆的宣導，讓良好用路習慣從小養成，發揮預防勝於治療的效果。希望各校踴躍申請至大台南交通安全教育主題館體驗，讓良好用路習慣從小養成。

教育局長鄭新輝說，每年9月為「交通安全月」，教育局以「人車路口莫爭先台交通更安全」為口號，並以「路口均應慢看停」及「遠離大車轉彎」為宣導重點。交通安全教育輔導團，設置綜合企劃、課程教學、情境輔導3組，團員延聘自近年榮獲金安獎肯定的學校校及交通、警政單位，協助各校交通安全教育推動，讓交通安全落實在日常，近年來每年都有學校榮獲金安獎，成效卓著。

另教育局也積極培育人本交通教育宣導種子講師，能認知人行環境無障礙規劃設計、養護與改善實務，並學習結合科技化的數位行動教材，讓科技元素與交通安全教育結合，將交通教育自小扎根，建立正確交通安全觀念。