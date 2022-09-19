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顛覆傳統刻板印象 南市6款特色製作汙水孔蓋穿越古今

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府政府水利局顛覆傳統，設計6款特色汙水孔蓋穿越古今。圖 ／水利局提供
台南市政府政府水利局顛覆傳統，設計6款特色汙水孔蓋穿越古今。圖 ／水利局提供

台南市自2020年起共打造6款、60座在地人文特色孔蓋，這6款特色汙水孔蓋，穿越古今融入文化元素，顛覆外界對人孔蓋黑黑、醜醜刻板印象。

台南市政府水利局說，市長黃偉哲上任後，十分重視觀光景點與文化文史串聯，水利局結合歷史典故及府城聯境名稱，以彩繪製作汙水孔蓋，為人孔蓋妝點上色彩，打造專屬於台南地景風貌。

水利局表示，2020年起迄今共打造6款60座在地人文特色孔蓋，分別安裝於中西區海安路、國華街一帶蜿蜒巷弄，民眾在享受歷史街區氛圍時，低頭也有機會看到不一樣驚喜。

6款特色孔蓋主題分別為「本廟邊角」、「試經口」、「下粗糠崎」、「佛頭港」、「外觀帝港」、「看西街教會」，皆是從當地聯境與角頭地名由來作結合。

水利局說，上述6款特色孔蓋把地方歷史典故圖案化，並植入汙水孔蓋圖樣設計。

例如，台南早期地形形狀像隻展翅的鳳凰，因而稱為「鳳凰城」，在地為「網住」鳳凰，街道四通八達，呈現蜘蛛結網「八卦網」狀，於是演化出了本廟邊特色。

而「試經口」，據說當初只是四間大房子的人家，呈現「口」字形排列，是早期地標，古早人都會相約在這，後又為文字優雅把「四」改成考試的「試］。

「下粗糠崎」則是因早年該地勢有個陡坡，從米街米廠輾米後的稻殼，都會順地勢斜下粗糠崎堆成小山丘。另外還有佛頭港、外觀帝港、看西街教會，這些在當代人眼中奇特地名，其實蘊含很多被世人所遺忘故事，期望能經由藝術家妙筆，將台南古老地名形象化，與不起眼人孔蓋結合，成為當地特色地景。

台南市政府政府水利局顛覆傳統，設計6款特色汙水孔蓋穿越古今。圖 ／水利局提供
台南市政府政府水利局顛覆傳統，設計6款特色汙水孔蓋穿越古今。圖 ／水利局提供

台南 水利局

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