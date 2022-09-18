台南市辦世界水質監測競賽 今起檢測五大溪流1個月

台南市世界水質監測競賽活動，今天在山上花園水道博物館開跑一個月，市長黃偉哲、環保局長謝世傑與地方人士、水環境守護志工隊一同宣誓「清淨河川 地球永續 Only One Earth」；隨後眾人檢測台南五大流域水樣，見證水質改善，期盼以行動保護珍貴水資源，讓河川水質愈來愈好，愛護地球。

黃偉哲表示，水環境攸關永續環境，人類不可以一天沒有水，水環境顧好是重要責任，感謝大家協助，守護河川水環境，維護地球水資源。

環保局表示，台南市世界水質監測競賽已連續舉辦12年，累計1萬1千人參與，水質檢測資料達1萬0365筆，透過活動讓民眾對水環境更關切與珍惜，傳遞環保理念，共同為維護地球水資源與生態環境而努力。

「世界水質監測日(World Water Monitoring Day)」由國際水協會(IWA)、水環境聯盟(WEF)2003年共同發起，訂每年10月18日為世界水質監測日，喚起保護地球珍貴水資源，人類享有安全、永續的水可以使用。

環保局指出，世界水質監測競賽活動今起至10月18日，今年有40隊水環境志工、共1088人投入監測。競賽期間參賽隊伍將以簡易的水質監測包，檢測轄內曾文溪、鹽水溪、二仁溪、急水溪、八掌溪等各流域水質，以掌握水體溫度、溶氧量、濁度、pH質等，並將檢測數據等上傳「臺南市水環境守護志工隊」粉絲專頁，同時也記錄大夥為美麗水環境願景所做的努力。檢測表現績優隊伍，11月頒獎表揚。

環保局長謝世傑強調，歡迎民眾加入水環境守護志工隊、參與水質監測，並協助通報各流域河川汙染狀況，與公部門攜手合作保護水環境，一起守護家園。