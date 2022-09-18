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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

原台南州會古蹟整修轉型 228紀念館啟用

中央社／ 台南18日電

台南市定古蹟原台南州會建築物，修復完成後轉型為台南市228紀念館暨中西區圖書館，今天開幕啟用，228受難者王育霖的兒子王克紹也出席，肯定古蹟轉型將有助文化發展。

啟用儀式安排市長黃偉哲、文化局長葉澤山、民進黨立委陳亭妃等人與228受難者家屬一同剪綵，隨後由葉澤山帶領出席人員進入館內參觀「正義與勇氣」常設展。

黃偉哲致詞時表示，這座場館不僅供後人紀念228事件的歷史先賢，也作為圖書館服務市民，來到這裡讀書借書時，還可了解228事件的歷史，讓下一代更理解這片土地上的故事，也提醒後人切勿重蹈覆轍，除了感謝文史工作者對歷史的堅持、對正義的追求，也希望市民們能多利用中西區圖書館。

王克紹表示，感謝市府對228歷史事件的重視，原台南州會是台南228事件起點，設立228紀念館的意義是重現歷史，古蹟整修轉型後也可與周邊的台南孔廟、吳園等文化場館連結，讓台南更能成為名符其實的文化首都。

王克紹指出，身為228受難者家屬，也希望這裡能成為228史料蒐集及學者研究的好地方，讓後代子孫對228事件有更清楚認知。

文化局提供資料指出，原台南州會建於昭和10年（1935年），為日治時期台南州廳的附屬建築，2004年公告為市定古蹟，2018年8月2日展開建築物整體修復工程，完成古蹟結構修復後接續進行空間改造工程，轉型成為228紀念館暨中西區圖書館使用。

文化局表示，未來將可串聯林百貨、原日本勸業銀行台南支店、原台南合同廳舍、原台南測候所、原台南州廳及台南警察署等重要古蹟，重現日治時期建築原始風貌。

文化局指出，228紀念館暨中西區圖書館是結合閱讀、城市歷史的多元空間，1樓為台南市228紀念館，2、3樓為中西區圖書館，規劃兒童區與外文圖書區、樂齡暨報刊區、青少年區、視聽區等空間，還設有討論室、多功能室，更保有舊議會時的家具常設展。

文化局說明，新光榮照相館原為台南市中西區老相館之一，中西區公所特別於2樓設置「新光榮：老相館．營業中」常設展，重現相館產業故事。

台南 圖書館 古蹟

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