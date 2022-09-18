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台西獅子會百人淨灘 撿出滿滿一車飲食類垃圾

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
台西獅子會今在夢幻海灘舉辦淨灘活動。記者黃于凡／攝影
台西獅子會今在夢幻海灘舉辦淨灘活動。記者黃于凡／攝影

觀光景氣復甦，近期出遊人數增加，海邊、沙灘廢棄物也變多了，台西獅子會今在台西夢幻沙灘舉辦淨灘活動，盼喚起海岸環境重視，吸引360人參加，有72.4%是飲食垃圾，盼淨化海岸地區，回復海岸線潔淨亮麗，展現海洋生態原有動人的風貌，也喚醒民眾公德心，為地球環境盡力。

台西獅子會會長陳芳墩今帶領360名獅子會成員、志工到台西夢幻沙灘，戴著遮陽帽、手套，走在有「夢幻沙灘」之稱的台西海灘，人手拿著一個垃圾袋、一支夾子，將沙灘上的垃圾清空，藉由親身體驗讓大家更重視環境生態保育。

台西獅子會分析，撿拾到的廢棄物有89.6%塑膠、7.6%玻璃、1.4%金屬、1.3%紙，其中與飲食有關的垃圾有72.4%，包含餐盒容器、飲料杯及吸管，漁業廢棄物也有17.8%，希望大家到海邊遊玩時，能順手把帶來的垃圾帶走。

陳芳墩表示，台灣四面環海，除善用海洋資源，更應珍惜海洋資源，特地舉辦淨灘活動，激發民眾愛護環境，珍惜海洋資源，維護地區海岸環境清潔，提供民眾優質休憩的好地方，為地球永續發展盡一分心力。

台西獅子會今在夢幻海灘舉辦淨灘活動。記者黃于凡／攝影
台西獅子會今在夢幻海灘舉辦淨灘活動。記者黃于凡／攝影

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