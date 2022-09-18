台南山上木瓜節嘗鮮木瓜冰棒 黃偉哲邀大家多購當季果

「2022山上區木瓜節產業文化活動」今天在台南山上花園水道博物館西側停車場舉行，市長黃偉哲、農業局長李建裕、山上區長余基吉等地方人士揭幕，並現做木瓜牛奶行銷「山上頂瓜瓜」、歡迎大家來山上體驗農村之旅。

黃偉哲表示，很高興山上木瓜節活動邀集在地農友販賣自種水果與農特產品，期望扶植小農與在地農業發展。來山上區旅遊，可吃到在地當季水果，搭配農村小旅行，歡迎市民及各地民眾來體驗山上農村文化，順道來山上花園水道博物館走走，也多多購買新鮮水果，一起帶動小農經濟。

山上區公所表示，山上區鄰近南科，目前南科產業持續升級與蓬勃發展，外溢效應也開始帶動不少在南科園區上班的年輕族群搬來居住，期待未來能成為人文宜居小鎮。

區長余基吉指出，目前山上木瓜種植規模約50公頃，還盛產其他水果，包含鳳梨約200公頃、芒果約120公頃、芭樂約70公頃、香蕉約30公頃、火龍果約10公頃、酪梨約70公頃；這次活動有小農市集、府城美食、水果拍賣會，讓民眾買到產地直銷、便宜新鮮的水果，也邀請中華醫大產學合作，展現一系列鮮果創意料理，研發媲美芒果冰的木瓜冰棒，讓人眼睛為之一亮，打造山上水果好甜品牌。