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台南山上木瓜節嘗鮮木瓜冰棒 黃偉哲邀大家多購當季果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南山上木瓜節熱鬧，巿長黃偉哲邀大家來趟農村體驗之旅。記者周宗禎／翻攝
台南山上木瓜節熱鬧，巿長黃偉哲邀大家來趟農村體驗之旅。記者周宗禎／翻攝

「2022山上區木瓜節產業文化活動」今天在台南山上花園水道博物館西側停車場舉行，市長黃偉哲、農業局長李建裕、山上區長余基吉等地方人士揭幕，並現做木瓜牛奶行銷「山上頂瓜瓜」、歡迎大家來山上體驗農村之旅。

黃偉哲表示，很高興山上木瓜節活動邀集在地農友販賣自種水果與農特產品，期望扶植小農與在地農業發展。來山上區旅遊，可吃到在地當季水果，搭配農村小旅行，歡迎市民及各地民眾來體驗山上農村文化，順道來山上花園水道博物館走走，也多多購買新鮮水果，一起帶動小農經濟。

山上區公所表示，山上區鄰近南科，目前南科產業持續升級與蓬勃發展，外溢效應也開始帶動不少在南科園區上班的年輕族群搬來居住，期待未來能成為人文宜居小鎮。

區長余基吉指出，目前山上木瓜種植規模約50公頃，還盛產其他水果，包含鳳梨約200公頃、芒果約120公頃、芭樂約70公頃、香蕉約30公頃、火龍果約10公頃、酪梨約70公頃；這次活動有小農市集、府城美食、水果拍賣會，讓民眾買到產地直銷、便宜新鮮的水果，也邀請中華醫大產學合作，展現一系列鮮果創意料理，研發媲美芒果冰的木瓜冰棒，讓人眼睛為之一亮，打造山上水果好甜品牌。

他說，除了精彩節目表演，還有壓軸的摸彩，大獎有電視機、冷氣機、腳踏車等近30樣獎項，其中頭獎是宏佳騰市價約近8萬元的摩托車，感謝轄區機關、社區、宏佳騰機車、森霸電力豐德電廠、冰點公司、亞獵士公司、中油豐德供油服務中心、山上工業區廠商協進會等在地企業對活動大力支持，共推疫後山上觀光旅遊發展。

台南山上木瓜節熱鬧，巿長黃偉哲邀大家來趟農村體驗之旅。記者周宗禎／翻攝
台南山上木瓜節熱鬧，巿長黃偉哲邀大家來趟農村體驗之旅。記者周宗禎／翻攝
台南辦山上木瓜節，巿長黃偉哲邀大家來趟農村體驗之旅。記者周宗禎／翻攝
台南辦山上木瓜節，巿長黃偉哲邀大家來趟農村體驗之旅。記者周宗禎／翻攝
台南辦山上木瓜節，巿長黃偉哲邀大家來趟農村體驗之旅。記者周宗禎／翻攝
台南辦山上木瓜節，巿長黃偉哲邀大家來趟農村體驗之旅。記者周宗禎／翻攝
台南辦山上木瓜節，現場展示各種木瓜佳餚。記者周宗禎／翻攝
台南辦山上木瓜節，現場展示各種木瓜佳餚。記者周宗禎／翻攝

黃偉哲 2022大選 台南市長

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