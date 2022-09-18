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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

台南科大學子攜手在地居民 彩繪國道涵洞兼水情警示

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供

台南市永康區三民社區與台南應用科大學生昨天一同彩繪美化社區涵洞，社區居民、學童、大學生一起繪出三民社區景觀特色之美，鮮明的畫面也達到雨天安全警示效果。

永康區三民社區被國道1號高速公道從中貫穿為東西兩部分，高速公路涵洞是三崁店的三民街通往蔦松社區、東邊寮聚落、台南北區要道，更是上高速公路交流道及縱貫公路台一線等聯外道路必經之地。

不過涵洞地處低窪，豪大雨必淹水，需要水患自主防災志工封路，若未及時處理常會造成車輛卡於洞口內，屢屢危及人員生命及財物的損失。

里長陳和志與社區幹部黃鈴池老師為彌補涵洞水位標示不明顯缺失、達成美化社區環境目的，擬定「居民學子攜手美化高速公路涵洞暨水情警示彩繪活動」計畫，向市政府社會局申請費經，台南科大學視覺傳達設計系師生參與設計創作。

視傳系老師王聖文表示，昨天帶領專業團隊與社區居民及鹽行國中學生到涵洞彩繪，彩繪成果是「為雨季需經由本涵洞的人們指引有一條更明顯、更安全回家的路，堪稱是一極實用的措施」。

台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供
台南科大學子攜手在地居民彩繪國道涵洞美化兼水情警示。圖／王聖文老師提供

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