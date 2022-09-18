台南仁德200年「擔水餅」早式微 父老努力維持傳統不墜

台南仁德土庫兩百多年「擔水餅」傳統早已式微，父老希望維持傳統不墜，大宅聖天宮土庫擔水餅文化節上午熱鬧登場。兩大主題「文化溯源尋根健走」、「擔水餅文化體驗」，吸引民眾參加、體驗先民古禮。

健走400多民眾參加，今晨7點起跑，繞行仁德土庫里街道，緬懷古人擔水餅路線，飽覽土庫自行車道、三爺溪畔風景；擔水餅則循古例、成人擔起約20公斤重扁擔，繞行土庫大宅老街道，重現古早時空、意在傳承傳統。

仁德區公所表示，大宅聖天宮擔水餅文化節，緣起2020年公所首次推動審議社造參與式預算計畫「藝起想想仁德共好」，民眾1320票支持選為第一名方案，社區居民產生共鳴，更讓地方文化與生活共榮，仁德區長興學區民眾從相信到相挺，市議員郭鴻儀、土庫里長黃富建、土庫社區發展協會理事長董進魁等協助募集多方資源擴大舉辦，拋磚引玉。

活動請到市長黃偉哲任代言人，簽署支持土庫擔水餅文化為市定民俗宣言，強調發展地方特色，更推薦在地新生兒彌月禮採用健康又富有地方特色的水餅。

郭鴻儀表示，他發願致力保存在地傳統 「添丁擔餅」文化；據重修台灣縣志記載：乾隆17年（西元1752年）前土庫、許厝與大宅即崇祀土地公、神像有260多年歷史。最早土地公祠在目前大宅庄社東南邊農田，每年農曆8月12日土地公聖誕時，為感謝保佑莊稼豐收，賜福家戶人丁興旺，家中有添男丁或男孫者，將水果餅挑到土地公廟（爐主家）拜拜答謝，拜完後，各角落頭家將大餅福份分送到土地公爐下會員家，這擔餅習俗延續到今天。

他說，家族是土地公祠會員，自己出生時父親就有擔水餅分送，兒子出生時也參與擔水餅，過去人丁興旺每到擔水餅時都非常熱絡，如今因少子化人數日漸稀少，習俗也漸漸被遺忘，2020年首次辦理文化節活動，獲得廣大迴響，去年度因疫情而停辦令人相當惋惜，好在疫情獲得控制，今年度恢復辦理，且雖然有增加名額，但因民眾熱情支持下，僅開放報名5天就額滿。