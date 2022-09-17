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毛起來愛你 嘉義假日寵物嘉年華今登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
寵物美容業者免費為毛小孩義剪。記者李宗祐/攝影
寵物美容業者免費為毛小孩義剪。記者李宗祐/攝影

嘉義市「毛起來愛你」動保嘉年華活動今天下午在文化公園盛大登場，吸引不少假日民眾帶著毛小孩到場參與，現場500份免費狂犬病疫苗注射及300份免費寵物登記晶片植入名額，很快用罄，還有專為毛小孩義剪服務，現場熱鬧滾滾。

嘉義市長黃敏惠表示，近年來台灣隨著人口結構和生活型態的改變，寵物在現代人心目中的重要性及扮演的角色與以往截然不同，毛小孩已經是家庭的重要成員。為打造嘉義市成為動物友善城市，市府興建彰投雲嘉第一座動物保護教育園區，積極推出友善動物政策，除了動物救傷、認養活動、免費植入晶片、寵物登記及狂犬病疫苗施打，也辦理飼主責任教育講座及動物絕育補助等活動。

黃敏惠表示，嘉義市今年首推「寵物友善空間」認證標章，由市府攜手店家，共同打造友善「毛親子」的環境及空間，讓來自全國各地的遊客帶著毛小孩，一起來嘉休閒、娛樂和旅遊，享受毛親子的友善時光，此外，市府也著手進行「寵物公園」設計案，已辦理發包，屆時將讓飼主與毛小孩同享幸福快樂的幸福時光。

另制定嘉義市動物保護自治條例草案計19條，已送議會審議，待審議通過即可報送農委會核備。

活動會場進行「毛毛魷意思」、「汪汪特攻隊」及「征服餓勢力」等多項趣味遊戲，考驗毛親子默契，參賽民眾和毛小孩無不卯足全力趕在限定的時間內過關拿禮券，結果狀況不少，讓活動現場笑聲不斷。

市府建設處長田長沛表示，藉由活動讓飼主與毛小孩享受的歡樂時光，同時讓毛小孩可以獲得良好正確的照顧。鼓勵市民對飼養之犬、貓辦理寵物證記及狂犬病疫苗預防注射，以防家中寵物過量繁殖、走失街頭，造成流浪犬、貓數量竄升，同時宣導飼主每年定期為犬貓施打狂犬病疫苗，避免狂犬病爆發危機。

現場也有免費為毛小孩義剪。記者李宗祐/攝影
現場也有免費為毛小孩義剪。記者李宗祐/攝影
嘉義市今天下午於文化公園舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華會。記者李宗祐/攝影
嘉義市今天下午於文化公園舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華會。記者李宗祐/攝影
會場也有寵物認養活動。記者李宗祐/攝影
會場也有寵物認養活動。記者李宗祐/攝影
嘉義市今天下午於文化公園舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華會。記者李宗祐/攝影
嘉義市今天下午於文化公園舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華會。記者李宗祐/攝影
嘉義市今天下午於文化公園舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華會。記者李宗祐/攝影
嘉義市今天下午於文化公園舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華會。記者李宗祐/攝影

毛小孩 寵物

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