阿里山下新景點 鄒族逐鹿文創園區今開幕

引頸期盼的阿里山腳下「鄒族逐鹿文創園區」今天在鄒族長老祈福之下隆重開幕，園區由阿里山管理處興建，完成後由有限責任嘉義縣原住民逐鹿社區合作社取得營運權，園區門票定價200元，可享梅花鹿餵食、傳統弓射箭體驗、原民舞蹈表演、DIY或特色商品擇一折抵，成為阿里山腳下必訪的新景點。

鄒族逐鹿文創園區的開幕，是鄒族部落的大事，鄒族達邦社頭目汪啟德、鄒族特富野社頭目汪義福率領部落族人熱情參與；園區內充滿部落文化、技藝傳承和觀光發展，讓來訪嘉義縣的遊客在阿里山國家風景區入口處，就能體驗到鄒族傳統文化之美。

觀光局長張錫聰、立委陳明文、阿里山管理處長洪維新、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長馬惠達、西拉國家風景區管理處長徐振能、茂林國家風景區管理處副處長李易蒼、原住民族委員會族群委員汪啟聖等貴賓共襄盛舉。

「鄒族逐鹿文創園區」是一個重要里程碑，觀光局長張錫聰表示，阿里山鄒族從2009年莫拉克風災後，一直以來這些族人在山下，透過中央、地方在軟硬體的協助，共同打拚經營，歷經10幾年來的努力，才有今天的成果，也讓國內外遊客更深度認識台灣之美。

「鄒族逐鹿文創園區」是由嘉義縣政府提供土地、行政院原住民族委員會、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處共同挹注經費，於今年7月竣工後，由取得承租權之有限責任嘉義縣原住民逐鹿社區合作社精心籌備下，於今天正式開幕啟用。