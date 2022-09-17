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雲林毛巾節在虎尾登場 展售實惠優質國產毛巾

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林毛巾節登場，展售各式各樣的毛巾，展期三天歡迎前往選購。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾節登場，展售各式各樣的毛巾，展期三天歡迎前往選購。記者蔡維斌／攝影

2022第九屆虎尾毛巾節今天在國內毛巾故鄉的虎尾鎮高鐵特定區，和雲林國際農機展同步舉行，展期自9月17日至19日共3天，上百攤各式各樣的毛巾，款式多價格實惠，歡迎把握機會選購。

開幕式由雲林縣長張麗善主持，經濟部工業局副組長翁谷松、台灣毛巾工業同業公會理事長陳永元、雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周、紡織產業綜合研究所主任林兼民也共襄盛舉，期待透過毛巾節，展售優良毛巾，讓鄉親買的安心、玩的開心。

虎尾鎮公所今天也配合舉辦毛巾舞蹈大賽，邀請全國各地熱愛舞蹈民眾將毛巾結合舞蹈，盡情展現專屬虎尾的毛巾舞。巾係好農市集有琳瑯滿目的毛巾及農特產，價格優惠又有好康贈品，現場也有精彩兒童劇團表演、音樂饗宴，更有人氣爆棚的簡易兒童遊樂場，只要消費滿200元就可兌換遊園券，深受小朋友喜愛。

縣府建設處長李俊興指出，虎尾是毛巾故鄉，品質產量為全台之冠，縣府已成功將虎尾毛巾朝功能性和高質化轉型，足以和國際接軌；並補助48家逾2414萬元，開發出近百款創新毛巾商品，結合觀光工廠多元行銷，打響雲林毛巾名聲。

張麗善說，透過毛巾節平台，將質優價美多樣的毛巾商品，提供全國鄉親選購；雲林毛巾朝精緻化發展，除是日常用品也能當伴手禮，展場位於農機場旁，兩個產展合一，讓民眾逛得開心，一次買得夠，歡迎把握機會前來選購平常店家買不到的各式新款毛巾。

雲林毛巾節登場，展售各式各樣的毛巾，展期三天歡迎前往選購。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾節登場，展售各式各樣的毛巾，展期三天歡迎前往選購。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾節登場，展售各式各樣的毛巾，展期三天歡迎前往選購。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾節登場，展售各式各樣的毛巾，展期三天歡迎前往選購。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾節今天開幕，展售各式各樣的毛巾，展期三天歡迎前往選購。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾節今天開幕，展售各式各樣的毛巾，展期三天歡迎前往選購。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善 觀光工廠

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