嘉縣複合式健康篩檢前進偏鄉 大埔鄉阿嬤：足感心！

嘉義縣複合式健康篩檢車輛，昨天行駛於台3線蜿蜒山路，費近2小時抵達偏鄉大埔鄉，為了在今天提供給30歲以上大埔鄉親，40多項免費健檢項目，照顧偏遠居民健康；大埔鄉阿嬤們清晨就在農情會館等待，握緊嘉義縣衛生局人員直呼，足感心，足感動。

大埔場的社區複合式健康篩檢，今天在農情會館舉辦，近全鄉民眾都來到現場作健檢項目，縣衛生局人員配合世界自殺防治日及心理健康日，在舞台上演出宣導身心疾病，鼓勵積極治療，能有效控制病情，避免憾事發生。

由衛生局「嘉義縣社區心理衛生中心」人員親自登場，用活潑趣味方式，演出疑似精神病人發病拒就醫、照顧者壓力及精神病汙名化等情境，讓在場民眾了解精神疾病及症狀，及如何尋求正規醫療協助。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，民眾常把精神疾病所表現的症狀合理化成中邪或是與鬼神畫上等號，甚至出現暴力傷人行為時仍不願帶患者就醫，讓患者錯過最佳的治療時期，社會安全網需要大家一起守護，只要大家有正確的認知，就能幫助自己，也能幫助身邊需要的人。

嘉義縣衛生局表示，今天健檢項目內也包含心理問卷評估，針對高風險個案將直接轉介心理衛生中心給予關懷服務，日常發現疑似精神疾病患者或照顧者壓力有自殺意念，可多利用心理衛生中心專線05-3621150或撥打1925，一通電話就能協助精神疾患的家庭及早發現、介入用藥，有效控制病情。