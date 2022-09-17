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台南鼓勵長者打疫苗今「抽大獎」 獎品有房車、電動機車

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南鼓勵長者打疫苗「抽大獎」，獎品房車電動機車。記者周宗禎／翻攝
台南鼓勵長者打疫苗「抽大獎」，獎品房車電動機車。記者周宗禎／翻攝

台南市政府鼓勵長者打疫苗，舉辦「打疫苗抽大獎」活動，今天在歸仁區「2022台南健康嘉年華」現場抽獎直播，獎項有房車1輛、電動機車6台、節能電冰箱10台、黃金元寶100個共117獎項；中獎相關資訊9月18日下午5點前公布在衛生局網頁，中獎者電話或簡訊通知。

健康嘉年華主辦單位在抽獎後進行健康講座，邀請著名日本麵包職人野上智寬現場製作健康美味辮子麵包；黃偉哲「現場拜師學藝」製作師傅拿手的辮子麵包，呼籲想品嘗健康美味麵包的民眾，到大台南會展中心參加健康嘉年華。

黃偉哲表示，很感謝長者們踴躍施打疫苗，參加抽獎活動的人數達十萬人，可見長者們非常支持南市府的健康防疫政策，打疫苗可有效增強免疫力，降低確診率，尤其近期BA.5病毒肆虐，更要呼籲大家共同防疫，踴躍施打疫苗，保護自身，保護他人。

黃偉哲表示，市府在16到19日於大台南會展中心舉行健康嘉年華，趁著假日閒暇可以來逛逛各式各樣的健康展位，包含健康食品、健康用具等各種健康產業，在疫情當下，更要重視自身的健康；大台南會展中心是非常優質的場館，未來市府會多多在這裡舉辦各式的展覽，造福市民。

衛生局表示，為減少長者罹病後重症率，並促進接種疫苗意願，祭出65歲以上長者打疫苗抽大獎活動，抽獎資格為設籍台南65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，且透過台南疫苗合約院所於今年6月27日至8月31日接種第3劑，或5月16日至8月31日接種第4劑疫苗皆不限廠牌。透過這次抽大獎活動，本市65歲以上長者第3劑涵蓋率從67.7%提升到71.4%、第4劑涵蓋率從7.5%提升到30%。

衛生局呼籲未完成基礎劑及追加劑接種的民眾應儘速施打，高風險族群則應盡速完成第二次追加劑接種。

健康嘉年華主辦單位在抽獎後進行健康講座，邀請著名日本麵包職人野上智寬現場製作健康美味辮子麵包；黃偉哲「現場拜師學藝」製作師傅拿手的辮子麵包。記者周宗禎／翻攝
健康嘉年華主辦單位在抽獎後進行健康講座，邀請著名日本麵包職人野上智寬現場製作健康美味辮子麵包；黃偉哲「現場拜師學藝」製作師傅拿手的辮子麵包。記者周宗禎／翻攝

疫苗 台南 衛生局

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