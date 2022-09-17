雲林國際農機展今年復辦 首日湧入逾10萬人潮

國內規模最大的雲林國際農機展和毛巾節今天在虎尾鎮高鐵特定區同步開幕，將展開3天展期，來自國內外500多家廠商展售各種農機資材，大到農業建材及科技農具，小到修剪草木的小剪刀，一應俱全，首日就吸引逾10萬人參觀，農委會和縣府期待今年能刷新前年的52萬人次、5億元訂單的記錄。

雲林國際農機展今年邁入第16年，今天由雲林縣長張麗善、農委會主秘陳啟榮帶領主持開幕，農機展創辦人的立委蘇治芬及立委劉建國、國內3大農機資材協會也發表農業未來展望，蘇治芬則當場說出心中未完成願望，懇請未來不論誰入主縣府，期能共同完成台灣第1座農業世貿中心。

「好政策要延續」張麗善說，農機展對開拓農業科技領域扮演吃重角色，所以她延續並擴大農機展，去年疫情停辦，但前年3天展期創下52萬參觀人次、5億元訂單的記錄，期待今年能刷新記錄。

對於推動農業世貿，劉建國也樂見其成，張麗善則表示，農機展現址的高鐵特定區土地珍貴，縣府開發以地盡其利為原則，目前在鄰近的褒忠鄉積極推動農產加工產業園區，1期90公頃土地己簽約，中央卻以環評為由表示將來270公頃一併開發，如此一來勢必推遲，希望中央能加速開發腳步，未來農機展或館場可移到該園區更合適。

今天農機展首日就湧入逾10萬人，各展區大小農機資材，從科技溫室、無人機、冷鏈建材到智慧噴灌、除草共千餘攤位，琳瑯滿目應有盡有，有廠商還出動清涼辣妹為農機代言，縣府也準備千碗魯肉飯呷免驚，現場人山人海熱鬧滾滾。