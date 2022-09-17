嘉義市搖滾音樂祭重磅登場 18組音樂團體熱力演出

嘉義市年度摇滾盛宴「嘉義市滾音樂祭」將在9月24、25日2天接連登場，從英倫摇滾、重金屬搖滾到抒情、靈魂搖滾以及充滿台式風情的台式搖滾，將匯聚18組多元風格搖滾與獨立樂團。市長黃敏惠表示，音樂、藝術或舞蹈都可以讓人疏解壓力、喜怒哀樂，壓力的釋放就來聽場音樂會。

為期2天的嘉義市摇滾音樂祭，集結了各類型搖團隊，包括金音、金曲獎獲獎團隊，卡司陣容令人期待；9月24日由都會摇滾小男孩樂團擔任壓軸，旋風樂團、迷霧小鎮、沈文程、王彙筑、飯匙槍、及在地樂團生炒鴨肉羹熱力演出。9月25日由台式搖滾樂團始祖，甫榮獲台灣首座葛萊梅獎的事長樂團擔任壓軸演出，電子搖滾的張三李四ft.DAPU、溫蒂漫步、ゲシュタルト乙女Gestalt Girl海豚刑警與神棍樂團輪番上陣。

市長黄敏惠表示，嘉義市推廣獨立音樂文化，挖掘且敢秀的創作人，今年特別舉辦樂團線上徵選活動，選出前5名無限創造力的新秀，除了每團補助1萬元車馬費，更能在摇滾音樂祭舞台上大放異彩。

音樂祭中特別舉辦3場「搖滾講唱會」，邀請3位業界老師及嘉賓蒞臨現場，讓民眾不只有音樂聽，也可以從講唱會中，了解音樂創作背後的合作氛圍及靈感故事。

參加音樂祭的資深音樂人沈文程表示，很期待在搖滾音樂祭上與新世代年輕人激盪出不同的火花，這次演出團隊很精彩豐富，各個是強棒，嘉義市是一個充滿音樂與熱情活力的城市，9月24日當天將带來演精采的表演，請大家拭目以待。

沈文程在現場清唱甫創作歌曲，令大家讚賞陶醉不已。