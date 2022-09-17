快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

嘉義市搖滾音樂祭重磅登場 18組音樂團體熱力演出

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）和音樂人沈文程（左）、廖士賢（右）宣布嘉義市搖滾音樂祭即將到來。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）和音樂人沈文程（左）、廖士賢（右）宣布嘉義市搖滾音樂祭即將到來。記者李宗祐／攝影

嘉義市年度摇滾盛宴「嘉義市滾音樂祭」將在9月24、25日2天接連登場，從英倫摇滾、重金屬搖滾到抒情、靈魂搖滾以及充滿台式風情的台式搖滾，將匯聚18組多元風格搖滾與獨立樂團。市長黃敏惠表示，音樂、藝術或舞蹈都可以讓人疏解壓力、喜怒哀樂，壓力的釋放就來聽場音樂會。

為期2天的嘉義市摇滾音樂祭，集結了各類型搖團隊，包括金音、金曲獎獲獎團隊，卡司陣容令人期待；9月24日由都會摇滾小男孩樂團擔任壓軸，旋風樂團、迷霧小鎮、沈文程、王彙筑、飯匙槍、及在地樂團生炒鴨肉羹熱力演出。9月25日由台式搖滾樂團始祖，甫榮獲台灣首座葛萊梅獎的事長樂團擔任壓軸演出，電子搖滾的張三李四ft.DAPU、溫蒂漫步、ゲシュタルト乙女Gestalt Girl海豚刑警與神棍樂團輪番上陣。

市長黄敏惠表示，嘉義市推廣獨立音樂文化，挖掘且敢秀的創作人，今年特別舉辦樂團線上徵選活動，選出前5名無限創造力的新秀，除了每團補助1萬元車馬費，更能在摇滾音樂祭舞台上大放異彩。

音樂祭中特別舉辦3場「搖滾講唱會」，邀請3位業界老師及嘉賓蒞臨現場，讓民眾不只有音樂聽，也可以從講唱會中，了解音樂創作背後的合作氛圍及靈感故事。

參加音樂祭的資深音樂人沈文程表示，很期待在搖滾音樂祭上與新世代年輕人激盪出不同的火花，這次演出團隊很精彩豐富，各個是強棒，嘉義市是一個充滿音樂與熱情活力的城市，9月24日當天將带來演精采的表演，請大家拭目以待。

沈文程在現場清唱甫創作歌曲，令大家讚賞陶醉不已。

為期2天的音樂祭活動，除了精彩舞台演出，現場還有搖滾市集可以逛，販售各式文青小攤市集。市府提醒疫情期間務必落實防疫措施、戴好口罩，安全地盡情沉浸在滾樂的氛圍中，更多資訊可上網搜尋臉書：2022嘉義市搖滾音樂祭。

嘉義市長黃敏惠邀請大家來參加嘉義市搖滾音樂祭一起嗨翻天。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠邀請大家來參加嘉義市搖滾音樂祭一起嗨翻天。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）擔任鼓手，和音樂人沈文程（左）、廖士賢（右）宣布嘉義市搖滾音樂祭即將到來。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）擔任鼓手，和音樂人沈文程（左）、廖士賢（右）宣布嘉義市搖滾音樂祭即將到來。記者李宗祐／攝影

樂團 嘉義

延伸閱讀

陪長輩走出戶外 嘉義市響應國際失智月

基進黨邀請簽署「不投降承諾書」 黃敏惠：議題與市政無關

黃敏惠競選團隊進駐總部 啟動選戰引擎

香花朵朵展工藝 雲霄厝剖香腳邁入第26年

相關新聞

雲林農機展毛巾節 首日湧10萬人潮

國內規模最大的雲林國際農機展和毛巾節昨在虎尾鎮高鐵特定區登場，來自國內外500多家廠商展售各種農機資材，首日吸引逾10萬...

嘉義縣重視早療 多年協助1.5萬童

嘉義縣政府昨天在大埔美非營利幼兒園舉辦兒童融合教育親職活動，以擁抱慢慢猴繪本為主題，小朋友講述繪本透過故事互動，讓大家了...

嘉義市搖滾祭 18組團體帶你洩壓

嘉義市搖滾音樂祭本月24、25日登場，匯聚18組多元風格搖滾與獨立樂團，包括英倫搖滾、重金屬搖滾、抒情、靈魂搖滾及充滿台...

阿里山下新景點 鄒族逐鹿文創園區今開幕

引頸期盼的阿里山腳下「鄒族逐鹿文創園區」今天在鄒族長老祈福之下隆重開幕，園區由阿里山管理處興建，完成後由有限責任嘉義縣原...

台南鼓勵長者打疫苗今「抽大獎」 獎品有房車、電動機車

台南市政府鼓勵長者打疫苗，舉辦「打疫苗抽大獎」活動，今天在歸仁區「2022台南健康嘉年華」現場抽獎直播，獎項有房車1輛、...

雲林國際農機展今年復辦 首日湧入逾10萬人潮

國內規模最大的雲林國際農機展和毛巾節今天在虎尾鎮高鐵特定區同步開幕，將展開3天展期，來自國內外500多家廠商展售各種農機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。