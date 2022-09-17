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海灘變乾淨了 安平觀夕平台今秋季淨灘垃圾少200公斤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國際淨灘日，台南市今天有600名志工參加安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供
國際淨灘日，台南市今天有600名志工參加安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供

今天國際淨灘日，台南市環保局一早在安平區觀夕平台辦理秋季淨灘，企業、民間社團、社區環保志義工等約600人在假日清晨齊聚，動手撿拾海灘上各式廢棄物。市長黃偉哲也出席與民眾一起撿拾海灘廢棄物，在這特別的日子同心行動，守護海洋、維護環境。

市長黄偉哲表示，海灘應該是時時都乾淨的，請大家不要亂丢拉圾，這樣就不必辦淨灘，環保局也不需派員整理海灘環境。

環保局每年春、秋各辦一次淨灘，民間社團、企業都熱情響應。淨灘前黃偉哲市長致贈感謝狀給參與淨灘的企業及團體等。包括有璨揚企業、玉山寶光聖堂、中華電信、台灣中油及台銀人壽等共計18個單位及團體。

環保局表示，台南市政府成立「海岸清潔維護平台」每月定期召開各權責單位清理維護會議，經過一年多的努力，沙灘的垃圾有減少趨勢，本次淨灘與去年同期相較減少200公斤。

淨灘適逢中秋節過後，帶著兒子參加淨灘的林小姐說，撿垃圾的過程，仍有零星的煙火屑等殘餘物，中秋在沙灘放煙火卻不善後，真是糟糕，個人製造的垃圾應該自行帶走或丟入垃圾桶才對。藉此機會教育，告訴孩子不可以亂丟垃圾，廢棄物若流入大海，魚蝦吃了，漁民再去捕抓，最終食物鏈還是回到人的身上。

環保局長謝世傑指出，地球只有一個，我們應該盡量不使用一次性物品，隨手帶走使用過的東西及垃圾，地球才能永續。今天淨灘活動搭配宣導攤位，提醒外出購物自備購物袋、自備環保杯等，減少使用一次性物品。環保局在現場安排奉茶站，方便民眾補充飲水。

美國海洋保育協會發起，每年9月第3個星期六為國際淨灘日。今天市議員李啟維、安平區金城里長黃俊策、平安里長蔡陳阿麗等也來到現場支持環保活動。

國際淨灘日，台南市今天有600名志工參加安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供
國際淨灘日，台南市今天有600名志工參加安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供
台南市長黃偉哲一早到安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供
台南市長黃偉哲一早到安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供
台南市長黃偉哲一早到安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供
台南市長黃偉哲一早到安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供
台南市長黃偉哲一早到安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供
台南市長黃偉哲一早到安平觀夕平台參加淨灘活動。圖／環保局提供

淨灘 廢棄物 中秋節

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