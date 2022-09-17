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年紀逾1萬1千歲 南市表揚152位高齡志工及10組志工家庭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲頒發獎項給152位高齡志工及10組志工家庭，向所有社區照顧關懷據點志工獻上最高敬意。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲頒發獎項給152位高齡志工及10組志工家庭，向所有社區照顧關懷據點志工獻上最高敬意。記者吳淑玲／攝影

台南市社會局今天舉辦「社區照顧關懷據點志工表揚活動」，台南市長黃偉哲頒發獎項給152位高齡志工及10組志工家庭，向所有社區照顧關懷據點志工獻上最高敬意。

黃偉哲表示，台南市是一個志工的城市，3年前剛上任時，台南市的志工人數差不多5萬7千人，現在已經超過7萬5千人，台南市很多朋友，不論是在職人士、退休者、甚至是學生族群，都會來當志工幫助社會，讓城市更好，讓社會更有愛。兩年多前，新冠疫情剛爆發之時，很多退休的醫護人員都站出來幫忙，雖然新型病毒大家都很害怕，他們還是站出來幫忙，環保志工、社區志工、消防志工、義消、義警，都很值得敬佩。

社會局說，今天表揚獎項分為「高齡志工獎」及「家庭志工獎」，高齡志工獎獲獎者65歲以上長者有120位、80歲以上長者有32位，年紀加總逾1萬1千歲，這些長者志工都是市府最珍視的銀髮寶貝；而家庭志工獎除夫妻攜手結伴參與據點服務外，今年更有婆媳齊心協力加入志工行列，體現志工用心推展據點業務外，也相揪家人一同熱忱守護社區。

社會局指出，今年出席活動最年長的高齡志工是安平區石門社區照顧關懷據點92歲的陳李惠美，自2019年起擔任據點志工，阿嬤經常教授社區年輕人製作傳統糕點，如蘿蔔糕、鼎邊銼等古早味美食，從不吝嗇分享及傳承人生經驗予志工伙伴們，不藏私的精神深獲社區志工的肯定與讚揚。

最年輕的志工家庭是西港區新復社區照顧關懷據點56歲的杜素錦、35歲的吳佩玲，婆媳倆秉持「助人為快樂之本」的信念，投入據點志工服務，杜素錦擔任據點主任，每周四親力親為帶領長者進行健康促進活動，朝著在地健康老化、在地幸福生活的目標邁進。

黃偉哲說，社區照顧關懷據點提供關懷訪視、電話問安、餐飲、健促活動及預防延緩失能等多項服務，同時也是長者聯絡情誼、聊天交換意見的場所，衷心感謝384個社區照顧關懷據點高達1萬900名志工伙伴的服務奉獻，更向其中6,681名65歲以上的銀髮志工致上崇高敬意。

台南市長黃偉哲頒發獎項給152位高齡志工及10組志工家庭，向所有照顧關懷據點志工獻上最高敬意。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲頒發獎項給152位高齡志工及10組志工家庭，向所有照顧關懷據點志工獻上最高敬意。記者吳淑玲／攝影
台南市後壁區86歲志工賴金國。記者吳淑玲／攝影
台南市後壁區86歲志工賴金國。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲頒發獎項給152位高齡志工及10組志工家庭，向所有社區照顧關懷據點志工獻上最高敬意。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲頒發獎項給152位高齡志工及10組志工家庭，向所有社區照顧關懷據點志工獻上最高敬意。記者吳淑玲／攝影

台南市長 黃偉哲

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